EEUU respalda a Japón en la disputa con China por el incidente del radar

Estados Unidos ha criticado por primera vez a China por apuntar con sus radares a aviones militares japoneses durante un ejercicio de entrenamiento la semana pasada, incidentes sobre los que los vecinos asiáticos han dado versiones distintas en medio de una escalada de tensiones.

El enfrentamiento cerca de las islas japonesas de Okinawa se produce después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, desatara el mes pasado una disputa con Pekín por sus declaraciones sobre cómo podría reaccionar Tokio ante un hipotético ataque chino a Taiwán.

China reclama un Taiwán gobernado democráticamente y no ha descartado el uso de la fuerza para tomar el control de la isla, situada a poco más de 100 kilómetros del territorio japonés y rodeada de vías marítimas de las que depende Tokio.

"Las acciones de China no conducen a la paz y la estabilidad regionales", dijo a última hora del martes un portavoz del Departamento de Estado, refiriéndose al incidente del radar.

"La alianza entre Estados Unidos y Japón es más fuerte y está más unida que nunca. Nuestro compromiso con nuestro aliado Japón es inquebrantable, y estamos en estrecho contacto sobre este y otros asuntos".

El secretario jefe del Gabinete japonés, Minoru Kihara, acogió con satisfacción los comentarios, afirmando que "demuestran la fuerte alianza entre EEUU y Japón".

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China no respondió inmediatamente a una petición de comentarios.

A última hora del martes, Japón envió aviones para vigilar a las fuerzas aéreas rusas y chinas que realizaban patrullas conjuntas en torno al país.

Con información de Reuters