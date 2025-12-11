Brutal golpiza a una famosa cantante argentina: "Intentaron matarme"

Brutal golpiza a la cantante La Queen.

La cantante La Queen, una de las voces LGBT más queridas de la música urbana, denunció que fue víctima de una brutal golpiza y que intentaron matarla. Este caso de homofobia se da en el marco de un preocupante crecimiento de los episodios de odio y ataques a las personas LGBT desde que gobierna Javier Milei.

El hecho ocurrió en el barrio de Villa Real entre las 12.40 y las 13 horas, cuando La Queen volvía del gimnasio. "Un hombre pelado con barba se acercó a toda velocidad y me dió una piña dejándome medio inconsciente y cuando caí al piso siguió pegándome", expresó la artista en sus redes sociales, donde también compartió fotos cómo le quedó la boca, además del punto exacto donde se desató la golpiza.

"Intentó matarme por ser gay, cuando vio que se acercó gente a socorrerme se escapó", sumó La Queen en la publicación que no tardó en recibir muestras de solidaridad, entre ellas la de una odontóloga que se ofreció a ayudar a la joven con el arreglo dental que debe afrontar. "Hay testigos y la denuncia ya está hecha voy a seguir hasta las últimas consecuencias", agregó la cantante de Fuerte Apache. "Sepan que no me van a hacer tener miedo por ser homosexual, lo quiero preso por intento de homicidio", cerró.

El gesto de Florencia de la V a La Queen

La Queen visitó a Flor de la V en Los Profesionales de Siempre (El Nueve) tras el ataque que sufrió y la conductora se puso a disposición para ayudarla con sus estudios y gastos en ortodoncia. "Yo voy a hablar con mi médico y te voy a contactar con él. El dolor que vas a transitar en el alma no te lo va a quitar nadie, pero yo quiero que cuando te vuelvas a ver al espejo te sientas orgullosa", le dijo Flor de la V a la artista, quien se quebró al aire.