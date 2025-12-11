Williams cerró el año con dos podios.

Con el arribo de Carlos Sainz, a pesar de lo compleja que resultó la adaptación en las primeras fechas, Williams dio un salto cualitativo al convertirse en el quinto mejor equipo de la Fórmula 1. El español le otorgó dos podios en Bakú y Lusail, resultados que le permitieron llegar a la última fecha con el quinto lugar en la tabla de constructores asegurado, tanto que ni siquiera estuvieron en peligro a pesar de no haber sumado en el GP de Abu Dhabi.

Ahora bien, para 2026 la escudería británica espera por otro salto con la actualización de la normativa técnica, en especial porque Mercedes marcharía bien con el desarrollo de los nuevos motores. También en la sede de Grove todo iría sobre rieles en cuanto al desarrollo del monoplaza, aunque parece ser que en Williams necesitan una pequeña ayuda para resolver la cuestión del diseño desde lo visual.

Y es que esta semana, el equipo inglés abrió una votación para que los fanáticos decidan cuál será el diseño del sucesor del FW47 con seis decoraciones disponibles para votar. Todos cuentan con decoraciones que aportan matices con el azul característico de Williams, además de incorporar la nueva W del logo, que se estrenará en las prácticas de pretemporada que se realizarán en Barcelona a fines de enero.

La iniciativa surgió, en parte, debido al aumento que tuvo el equipo de Grove en cuanto a su popularidad en los últimos años, por lo que James Vowles, artífice de este buen momento, quiso agradecer a los fanáticos al darle la posibilidad de elegir el diseño: “Una de las cosas que hemos disfrutado este año es ver a cada vez más aficionados lucir con orgullo el azul para apoyar a Williams en su camino de regreso a la cima”.

“No hay mejor manera de empezar 2026 que dar a nuestros millones de aficionados la oportunidad de elegir cómo se verá el FW48 en sus primeras vueltas”, recalcó el británico en el sitio web de Williams. Además, el ex Mercedes agregó que será un gesto muy especial para el equipo, ya que será un honor usar los colores que hayan elegido los aficionados para comenzar la nueva era de la F1.

Los diseños que Williams puso a votación.

