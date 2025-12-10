Kicillof encabezó el 53º Plenario de la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil

En el marco del desarrollo de políticas públicas orientadas a las infancias, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes la 53º reunión plenaria de la Comisión Provincial de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI). La misma se desarrolló en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno.

Al respecto el gobernador Kicillof manifestó el compromiso de su gestión de erradicar el trabajo infantil. “No vamos a permitir que, aún en estos tiempos en donde se cuestionan los derechos laborales a nivel nacional, esta problemática se invisibilice: el lugar para los pibes y las pibas es la escuela”, describió, y apuntó contra el Gobierno de Milei: "Cuando avanzan estos discursos que pretenden quitar derechos lo único que podemos hacer es enfrentarlos, dar la disputa y trabajar para ampliarlos”.

En el encuentro se expusieron las distintas líneas de trabajo llevadas adelante durante el año por la Provincia de Buenos Aires para erradicar el trabajo infantil y proteger el trabajo adolescente, que parten de una agenda intersectorial e involucra a organismos del Estado, el sector de los trabajadores organizados, organizaciones sociales y el sector empresario.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Walter Correa, sostuvo: “La provincia es la única del país que destina un presupuesto exclusivo para las acciones de la COPRETI: esto es posible gracias a la voluntad política del Gobernador y al compromiso de un equipo interministerial que trabaja incansablemente para resguardar los derechos de los pibes y pibas bonaerenses”.

Vacaciones sin trabajo infantil

Durante la jornada se lanzó la 5° edición del Programa Vacaciones sin Trabajo Infantil, en el que más de 2.500 niños, niñas y adolescentes provenientes de zonas críticas de trabajo infantil disfrutarán durante enero y febrero de actividades culturales y deportivas. Al respecto, Viñes remarcó: “El Gobierno bonaerense trabaja desde diversas áreas y con distintas líneas de acción para resguardar los derechos de los más chicos: el programa Vacaciones sin Trabajo Infantil es un ejemplo de una herramienta muy valiosa que llevamos adelante a pesar de las dificultades que nos genera el Gobierno nacional”.

Además, se presentó el proyecto ganador del concurso Que se vea, el trabajo infantil en foco, impulsado por la COPRETI y el Ministerio de Comunicación Pública, que invita a estudiantes de carreras vinculadas a la comunicación a producir una campaña comunicacional sobre la erradicación del trabajo infantil. Fue elaborado por alumnos de la Universidad Nacional de Tres de Febrero y será difundido a través de los canales oficiales de la Provincia.

Por último, el gobernador Kicillof remarcó: “Frente a quienes naturalizan, justifican o hasta celebran atrocidades como el trabajo infantil, los y las bonaerenses saben que pueden contar con un Estado provincial que trabaja con una batería de acciones para proteger a los chicos, chicas y jóvenes de los 135 municipios”.