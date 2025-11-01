Comunidades que cuidan: PBA lanzó un proyecto para fortalecer las redes de cuidado enfocado en infancias y género

En el marco del Día Internacional del Cuidado y el Apoyo, la Provincia de Buenos Aires lanzó oficialmente el programa Comunidades que cuidan, una iniciativa que busca fortalecer las redes de cuidado en los municipios bonaerenses.

El lanzamiento tuvo lugar en coincidencia con la fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en reconocimiento a la importancia de las tareas de cuidado como base para el bienestar social y el desarrollo sostenible.

La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, junto con los ministerios de Mujeres y Diversidad y de Desarrollo con la Comunidad. Además, el programa cuenta con la participación de los ministerios de Salud y Desarrollo Agrario, así como de la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI).

El objetivo central es consolidar la corresponsabilidad social de los cuidados entre el Estado, las familias, las comunidades y el sector privado, reconociendo las desigualdades de género, edad, discapacidad y situación socioeconómica que atraviesan a las personas cuidadoras. En ese sentido, el programa busca acercar espacios de formación y reflexión que brinden herramientas para la construcción comunitaria del cuidado y su profesionalización, reconociendo las particularidades de cada territorio.

El plan incluye módulos de capacitación destinados a funcionarias y funcionarios públicos, así como a equipos de gestión municipal. Las capacitaciones contemplan el diseño e implementación de ofertas específicas que promuevan la profesionalización de las personas cuidadoras en los establecimientos donde se desarrollan obras de infraestructura, junto con espacios de sensibilización dirigidos a la comunidad.

Ejes de trabajo y enfoque territorial

El ciclo de formación se estructura en cinco ejes temáticos:

La corresponsabilidad social de los cuidados y el rol del Estado. El derecho al cuidado desde una mirada interinstitucional (educación, salud, género, infancias, discapacidad e infraestructura). El desarrollo infantil integral. Los cuidados en discapacidad. Los cuidados en personas mayores.

De esta manera, el programa promueve una formación integral que abarca tanto las dimensiones estructurales del cuidado (infraestructura, acceso y gestión pública) como sus aspectos humanos, emocionales y sociales.

La Infraestructura del Cuidado constituye uno de los ejes de gestión del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. A través de obras y proyectos distribuidos en todo el territorio bonaerense, se busca ampliar y mejorar los espacios existentes para el cuidado integral de la ciudadanía, con especial foco en la salud, la educación, los géneros, las juventudes, las personas mayores y las personas con discapacidad.

En este marco, Comunidades que cuidan se enmarca en una política transversal impulsada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que articula el trabajo de distintos organismos provinciales para fortalecer las redes territoriales e integrar la perspectiva de los cuidados en las políticas públicas.

Su implementación apunta a consolidar una red interinstitucional que promueva la igualdad, la inclusión y el sostenimiento de la vida, reforzando el compromiso del Estado bonaerense con la construcción de comunidades más solidarias y cuidadoras.