En la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de Carmen de Areco, se encuentra un pintoresco pueblo llamado Tres Sargentos, ubicado aproximadamente en el kilómetro 157 de la Ruta Nacional 7. Esta localidad conserva más de un siglo de historia bajo ese nombre y, aunque su población permanente no supera los 400 habitantes, los fines de semana la cifra se duplica gracias a la llegada constante de turistas que recorren sus calles y disfrutan del entorno rural y tranquilo.

El mayor atractivo de Tres Sargentos es su histórica estación, que se mantiene en excelente estado. Dentro de ella funciona un local de comida, además de contar con una biblioteca y una emisora de radio. Pero la estación no es todo lo que ofrece el pueblo, también vale la pena recorrer los antiguos comercios, la plazoleta central y la capilla de la Sagrada Familia, entre otros sitios de interés.

Para quienes planeen viajar a comienzos de julio, Tres Sargentos celebra la Fiesta de la Maquinaria Agrícola, un evento que incluye desfiles y una feria artesanal, ideal para disfrutar de la tradición local. La localidad cuenta con exactamente 391 habitantes según el censo de 2010, lo que representa un aumento del 20,7% respecto a los 324 habitantes registrados en 2001.

Este pequeño pueblo también es reconocido por ser cuna de destacados futbolistas de la misma familia: Gonzalo, Mariano y Tomás Pavone, junto a su primo José María Basanta. Actualmente, Gonzalo Pavone se encuentra retirado del fútbol, mientras que Mariano dejó su carrera en Quilmes Atlético Club y Tomás en el Club General Lamadrid, dejando un legado importante para la historia futbolística de la localidad.

Otro pueblo bonaerense para una escapada

La Aurora es un pueblo del partido de Nueve de Julio, situado a unas cuatro horas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este rincón, lleno de historia y con un entorno muy acogedor, resulta ideal para quienes buscan una escapada rodeada de aire puro y naturaleza. El origen del nombre “La Aurora” se remonta al del paraje original, sin vinculación con algún pionero en particular, ya que la localidad fue fundada en 1912, antes de la sanción de la Ley N.º 3487 de Centros de Población en 1913, que establecía este criterio para nombrar nuevos asentamientos.

Asimismo, el lugar también es conocido como Estación La Niña. Respecto a esta denominación, el Dr. Enrique Udaondo menciona en su obra Nomenclatura de las Estaciones Ferroviarias que podría hacer referencia a una de las carabelas de Cristóbal Colón; sin embargo, al no existir registros que lo confirmen, se considera más una deducción lógica que un hecho documentado.