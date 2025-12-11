Es como Londres, pero queda en el sur del Conurbano: el barrio con chales de ladrillo y calles empedradas.

Existe un rincón del Conurbano bonaerense que parece sacado de Londres, pero que queda en Argentina. Buenos Aires está llena de lugares mágicos para descubrir durante una escapada, en vacaciones o durante un fin de semana, y este es uno de ellos.

Se trata del histórico Barrio Inglés de Temperley, ubicado a unos 18 kilómetros al sur de la Ciudad de Buenos Aires. Este paseo está formado por mansiones centenarias, calles adoquinadas y una gran cantidad de árboles árboles imponentes que recuerdan a la capital de Inglaterra.

Historia del Barrio Inglés de Temperley

El Barrio Inglés de Temperley nació con la llegada del ferrocarril y rápidamente se transformó en un punto clave para la comunidad inglesa, escocesa, irlandesa y galesa que comenzó a instalarse en la zona desde 1826. Ingenieros, funcionarios y obreros fueron construyendo allí sus chalets y casas quintas, con una estética inglesa notoria.

Según el sitio Conurbano Net, a partir de 1865, las inversiones ferroviarias impulsaron su crecimiento y el barrio fue cobrando más identidad: un barrio lleno de árboles y con colegios, templos y clubes. En calles como Meeks, Liniers y Tomás Guido todavía siguen existiendo las mismas palmeras, jacarandás y araucarias centenarias.

El barrio fue habitado por muchas familias destacadas, como los Cook, Gibson, Anderson y Brown, además de personalidades vinculadas al ferrocarril como el arquitecto James Smith o el ingeniero Douglas Purdon. Entre las casonas más emblemáticas sobresalen Villa Grampa, construida en 1910, y la residencia del Teniente General Pablo Riccheri.

El barrio también fue hogar del presidente Nicolás Avellaneda, quien en 1877 se instaló en una quinta que le compró a Jorge Temperley, una de las propiedades más destacadas de la zona en ese momento.

Hoy, entre su arquitectura centenaria, sus templos históricos (como la iglesia Presbiteriana San Andrés y Nuestra Señora de la Piedad) y sus calles adoquinadas, el Barrio Inglés mantiene ese encanto antiguo que lo vuelve uno de los rincones más especiales del sur del Conurbano.

Cómo llegar desde la Ciudad de Buenos Aires

Para llegar al Barrio Inglés de Temperley desde la Ciudad de Buenos Aires, el camino más corto y directo es en tren, con unos 25 o 30 minutos de viaje en total.

Se debe tomar el tren Roca desde Plaza Constitución, en el ramal a Ezeiza o Alejandro Korn. Al bajar en la estación Temperley, solamente hay que caminar unas pocas cuadras hacia las calles Meeks, Garibaldi, Liniers o Yrigoyen, donde comienza el barrio.

También se puede llegar en colectivo. Varias líneas salen desde el centro porteño o barrios cercanos que conectan con Temperley. Algunas de estas líneas son: 51, 74, 79, 160 y 165, que circulan por Yrigoyen y dejan a pocas cuadras del barrio.

Otra opción es ir en auto por la Autopista 25 de Mayo o la AU1 para luego seguir por la Autopista Riccheri o con la Avenida General Paz. Desde allí se debe retomar Camino de Cintura o la Avenida Hipólito Yrigoyen (Ruta 210) hacia el sur. Lleva entre 35 y 50 minutos, según el tránsito.