Parece una escapada a la Patagonia, pero está en Moreno: el rincón salvaje con bosque, lagunas y sendero en pleno Conurbano.

A tan solo 1 hora de la Ciudad de Buenos Aires, existe un rincón verde que incluso sorprende a los que viven en el Conurbano bonaerense. Este bosque salvaje, cubierto de lagunas y senderos que recuerdan a la Patagonia, se encuentra en el municipio de Moreno.

Se trata de la Reserva Natural Municipal Los Robles a 502 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Es uno de los pulmones naturales más importantes de la Provincia y es una alternativa ideal para los que buscan una escapada cerca y llena de naturaleza para desconectarse de la rutina y el ruido de la ciudad.

Qué hacer en la Reserva Natural Municipal Los Robles

Además de verde y aire puro, Los Robles tiene una variedad de actividades. Dentro de sus más de 200 hectáreas se puede dormir, acampar, caminar por senderos guiados, avistar aves y disfrutar de su oferta gastronómica.

Durante la temporada de verano 2022, el Parque Municipal renovó y amplió sus instalaciones para recibir tanto a vecinos de Moreno como a visitantes de otras zonas, con diferentes propuestas pensadas para disfrutar el día o pasar un fin de semana completo.

Visitar a Los Robles: precios, días y horarios

La visita a la Reserva es por orden de llegada y no requiere inscripción previa. La entrada cuesta $50 para residentes de Moreno y $160 para el público general. Menores y jubilados no abonan. El estacionamiento tiene un valor de $50 para motos, $100 para autos y $150 para combis.

Para quienes viajan en transporte público, el recorrido 26 de La Perlita llega directo con el cartel “Los Robles”. Desde Moreno sale a las 7.30 y 12.30, y regresa desde la Reserva a las 13 y 18 horas.

Alojamiento en las Posadas del Bosque

Las Posadas del Bosque están disponibles de jueves a domingo y ofrecen alojamiento totalmente equipado. La opción para hasta tres personas cuesta $4.500 por noche e incluye kitchenette, anafe eléctrico, heladera, baño privado con ducha, agua caliente, aire acondicionado, mesa y sillas.

Además, también hay otra alternativa aún más amplia de dos ambientes, con capacidad para cinco personas por $5.500 la noche, diseñada para ser accesible para personas con movilidad reducida.

Para los que buscan una experiencia más cercana a la vida al aire libre, el Parque cuenta con un sector de acampe, también habilitado de jueves a domingo. Este valor es de $300 por persona e incluye el uso de fogones, baños, bachas, mesas y parrillas, ideal para dormir bajo los árboles y disfrutar del entorno natural.

Para reservar, se debe enviar un mail a turismo@moreno.gov.ar o bien reservar por plataformas como Airbnb, TripAdvisor o Booking. También es posible hacerlo de manera presencial en la administración.

Cómo llegar desde la Ciudad de Buenos Aires

Para llegar a Los Robles desde la Ciudad de Buenos Aires en auto, se debe tomar la Autopista del Oeste con sentido a Luján y descender en la salida La Reja (km 38). El camino sigue por Rubén Darío, luego por Avenida De la Argentinidad y finalmente por Benito Juárez, que conduce directamente a la entrada principal de la Reserva.

Para ir en transporte público se puede viajar en tren hasta la estación Moreno (línea Sarmiento) y desde ahí tomar el colectivo línea 26 de La Perlita del ramal “Los Robles”, que llega directo al ingreso del parque. Los horarios de salida desde Moreno son 7:30 y 12:30 y los de regreso a CABA son a las 13:00 y a las 18:00.