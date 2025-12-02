Casa modular de lujo: es super fácil de instalar y cuesta US$ 30.000

El deseo de la casa propia parece encontrarse cada vez más lejos. Sin embargo, continúa en crecimiento una tendencia clave: las casas modulares. Se trata de una opción más económica y perfecta para una mudanza rápida, por la que no hay que resignar el lujo y la estética moderna.

Entre las diferentes ofertas disponibles en línea, se destaca la "Casa Áurea" un modelo de lujo disponible en Mercado Libre por solo US$ 30.000, es decir, menos de un monoambiente que ronda entre los US$35.000 y los $60.000, de acuerdo a las opciones disponibles en el sitio de Zonaprop.

"Casa Aura": las característica de la modular de lujo lista para instalar

Una de las grandes cualidades de las casas modulares es que pueden instalarse en cualquier terreno apto, ya que están diseñadas para trasladarse fácilmente y se pueden volver a reubicar según la necesidad personas. Además, son mucho más económicas que construir de cero una edificación y el diseño es flexible: se puede diseñar en conversación con los fabricantes de acuerdo a las preferencia del comprador.

La casa modular cuenta con un diseño moderno y flexible, que puede diseñarse de acuerdo al gusto personal

Así, se puede elegir el estilo, el tamaño y formas de distribución de los ambientes. Al personalizar el espacio y su funcionalidad, ya sea desde una cocina equipada hasta un baño moderno, las personas garantizan que tendrán el confort y la estética que desean.

