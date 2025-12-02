Casa modular de lujo: es super fácil de instalar y cuesta US$ 30.000

El deseo de la casa propia parece encontrarse cada vez más lejos. Sin embargo, continúa en crecimiento una tendencia clave: las casas modulares. Se trata de una opción más económica y perfecta para una mudanza rápida, por la que no hay que resignar el lujo y la estética moderna.
Entre las diferentes ofertas disponibles en línea, se destaca la "Casa Áurea" un modelo de lujo disponible en Mercado Libre por solo US$ 30.000, es decir, menos de un monoambiente que ronda entre los US$35.000 y los $60.000, de acuerdo a las opciones disponibles en el sitio de Zonaprop.
"Casa Aura": las característica de la modular de lujo lista para instalar
Una de las grandes cualidades de las casas modulares es que pueden instalarse en cualquier terreno apto, ya que están diseñadas para trasladarse fácilmente y se pueden volver a reubicar según la necesidad personas. Además, son mucho más económicas que construir de cero una edificación y el diseño es flexible: se puede diseñar en conversación con los fabricantes de acuerdo a las preferencia del comprador.
Así, se puede elegir el estilo, el tamaño y formas de distribución de los ambientes. Al personalizar el espacio y su funcionalidad, ya sea desde una cocina equipada hasta un baño moderno, las personas garantizan que tendrán el confort y la estética que desean.
MÁS INFO
Entre las principales características de la Casa Áurea los vendedores destacan:
- Tiene una superficie total de 59 m², cuenta con dos plantas distribuidas entre espacios cubiertos (44,25 m²) y una terraza descubierta (14,75 m²).
- La plata de abajo puede destinarse a living y cocina comedor, revestidos con un piso de fibrocemento de 16 mm y revestimiento PVC de 1,6 mm, lo que aporta durabilidad y una estética moderna. Además, incluye un mueble bajo mesada de 2,40 m, paneles decorativos, y un falso techo de aluminio, detalles que realzan su carácter premium.
La casa cuenta con dos plantas y, en la de abajo, cuenta con cocina amueblada
- La planta alta, se encuentra una habitación principal con baño completo en suite, equipada con puerta corrediza de vidrio de alta resistencia, suelo de mármol en la ducha, lavabo con espejo, inodoro, y calentador de agua instantáneo.
- El diseño cuenta con aberturas de aluminio con doble acristalamiento, dos puertas de vidrio con marco de aluminio, y cuatro ventanas que llenan el interior de luz natural.
- La terraza tiene 14,75 m² y ofrece un espacio ideal para disfrutar del aire libre, con piso símil madera y plástico, valla de seguridad y acceso mediante escalera externa.