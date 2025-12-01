Boca quiere a Paulo Dybala como refuerzo: el club que lo puede ayudar

Dybala está cerca de culminar su contrato con la Roma en los próximos meses.

A las incorporaciones de Edinson Cavani, Ander Herrera y Leandro Paredes, Boca Juniors está en carrera para sumar un nuevo nombre de gran jerarquía internacional como es Paulo Dybala, que se encuentra a meses de marcharse de Roma de Italia. En medio de una serie de rumores sobre su posible futuro, Benfica de Portugal entregó una noticia que hace sonreír y poner a feliz a Juan Román Riquelme de cara al mercado de pases de verano.

"Sé que Dybala quiere venir a Boca, tiene su corazón en Boca. Escuché una conversación hace poco donde Paulo dice que va a venir a Boca. Yo sé que va a venir y va a jugar juntos con Leandro...", expresó Daniel Paredes hace unas semanas sobre el futuro de la "Joya". Una declaración que no pasa desapercibida, debido a la enorme relación que los dos jugadores mantienen por fuera del campo de juego y que nació por compartir vestuario en el conjunto italiano.

El presidente del Benfica confirmó que no hará un intento por fichar a Dybala

Es por ello que las declaraciones de Rui Costa, que se desempeña como presidente de Benfica, se encuentran en la misma línea de lo que expresó el vigente capitán de Boca. "Hay que preguntarle al periodista que lo publicó, porque no es cierto. Lo que me importa es tener jugadores listos para jugar mañana”, señaló en charla con los medios europeos. De esta manera, el club se baja de la carrera para sumar al volante.

Uno de los motivos por los cuales el club portugués decide bajarse de la contratación de Dybala es producto del elevado salario que percibe en la actualidad en la Roma. Los medios de aquel país informa que dispone de un ingreso anual de 6 millones de euros netos, pero que en realidad son 12 millones en caso de que no descuenten los impuestos.

En lo que respecta a la llegada del volante a Boca hay grandes chances de que se haga por medio de la libertad de acción. Esto es producto de que tiene contrato firmado con el conjunto italiano hasta junio del 2026. Si la idea es sumarlo antes, el propio jugador tendrá que estar dispuesto a romper el vínculo y no se descarta que el Xeneize coloque un dinero a modo de compensación. Uno que no superaría los 4 millones de euros.

Un rumor que está impulsado por una declaración que busca cumplir un sueño muy especial. "Mi viejo era fanático de Boca, cuando venía a jugar a Córdoba íbamos a la cancha. Me encantaría jugar en Argentina, lo tengo en mi cabeza pero no sé si va a pasar. Soy consciente del cariño del hincha de Boca porque lo veo en las redes, hay fotos mías de cuando era chiquito y también está lo de Paredes. Es lindo porque nunca jugué en La Bombonera...", expresó Paulo Dybala hace un tiempo.