Video: el gol de Paulo Dybala para el descuento de la Roma en la Europa League

Paulo Dybala descontó para la Roma en el duelo contra Viktoria Pilzen por Europa League.

Paulo Dybala anotó el descuento para AS Roma en la derrota parcial por 2 a 1 frente a Viktoria Pilzen por la tercera fecha de la fase regular de la Europa League. El volante de la Selección Argentina se hizo cargo de la ejecución del penal sancionado por el árbitro turco Halil Umut Meler (decisión tomada con apoyo del VAR a raíz de una mano de Vaclav Jemelka) a los 54 minutos de partido y, con una definición cruzada impecable, recortó distancias en el marcador. Con este resultado adverso en condición de local, el cuadro italiano queda con apenas tres unidades en la clasificación, justo en el último cupo de playoff para ingresar a la eliminatoria.

Los números de Paulo Dybala en Roma

118 partidos oficiales desde mediados del 2022.

42 goles.

24 asistencias.

Sin títulos obtenidos.

Noticia en desarrollo...