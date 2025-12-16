Las mejores 8 películas de Navidad 2025 para ver en Disney+: la lista completa

Faltan solo días para Navidad y no hay mejor que pasar esta época del año con una maratón de películas. Para las personas que disfrutan ver grandes clásicos o nuevos estrenos durante la temporada navideña, Disney + cuenta con un amplio catálogo.

La plataforma de streaming ofrece clásicos infalibles y algunas joyas para descubrir mientras esperas que llegue la Navidad. La inteligencia artificial de Google, Gemini, hizo una selección de los films más destacados para todos los gustos: desde la nostalgia noventera hasta las animaciones que tocan el corazón. Las ocho mejores películas de Navidad 2025 son:

1. Mi Pobre Angelito (Home Alone) – 1990

Esta comedia es sencillamente el clásico inmortal. La historia de Kevin McCallister defendiendo su hogar con trampas ingeniosas es la comedia navideña por excelencia y es el título más buscado en la plataforma cada diciembre. Una parada obligatoria para revivir la nostalgia familiar.

2. Noelle (Noelle) – 2019

Esta fantasía es la opción moderna y original de Disney+. Protagonizada por Anna Kendrick, es un cuento fresco y lleno de comedia sobre la hija de Papá Noel que debe tomar las riendas del negocio familiar. Es actual, divertida y tiene ese mensaje de empoderamiento que tanto nos gusta.

3. Duro de Matar (Die Hard) – 1988

¡Sí, es navideña! Esta película de acción transcurre en Nochebuena y es el clásico de culto para quienes buscan adrenalina. Ver a John McClane salvando la fiesta y a sus seres queridos es la opción perfecta si querés acción con espíritu festivo, rompiendo con la dulzura tradicional.

4. El Extraño Mundo de Jack (The Nightmare Before Christmas) – 1993

Esta obra maestra de animación y musical de Tim Burton es la elección ideal si buscás algo diferente. Esta fantasía en stop-motion mezcla Halloween y Navidad con una estética única y gótica. La Estética Ilegal que nunca pasa de moda en tu maratón. Se trata de una excelente opción para ver en famillia.

5. Guardianes de la Galaxia: Especial Felices Fiestas (The Guardians of the Galaxy Holiday Special) – 2022

Este cortometraje de ciencia ficción y comedia es la opción Marvel, actual y dinámica. Es un gancho infalible para el público joven. Mezcla el humor espacial de los Guardianes con el espíritu navideño, y te garantizamos que te va a sacar una sonrisa.

6. ¡Vaya Santa Claus! (The Santa Clause) – 1994

Esta película de fantasía es el clásico mágico que instaló a Tim Allen como el Papá Noel moderno. Scott Calvin se pone el traje de Santa Claus (literalmente) y su vida cambia para siempre. Una fantasía familiar pura, llena de ternura y diversión.

7. Mi Pobre y Dulce Angelito (Home Sweet Home Alone) – 2021

Esta comedia familiar es el reboot del Siglo XXI. Esta versión moderna del éxito de 1990 muestra la historia adaptada a la era de la tecnología, ideal para los más chicos y para ver cómo evolucionaron las trampas navideñas.

8. Los Teleñecos en Cuento de Navidad (The Muppet Christmas Carol) – 1992

Este musical familiar es la mejor adaptación de Charles Dickens. Una joya emotiva que respeta la obra original, pero con el humor y la calidez de la Rana René, Miss Piggy y todo el elenco de Muppets. Un clásico infaltable para toda la familia.