Las 5 películas más espeluznantes para ver en Netflix, Disney+, HBO Max y Mubi en Halloween

Todos los 31 de octubre es Halloween, una fiesta de origen celta que tradicionalmente se celebra en países angloparlantes, como Estados Unidos, Canadá, Irlanda o Reino Unido, pero que en las últimas décadas fue adoptada por diferentes países del mundo para disfrazarse y ver películas de terror. En vísperas de un nuevo Halloween, un repaso por 5 películas espeluznantes que pueden verse en Netflix, Disney+, HBO Max y Mubi.

Hereditary - Netflix

Cosas extrañas comienzan a suceder en casa de los Graham tras la muerte de la abuela y matriarca, que deja en herencia su casa a su hija Annie. Annie Graham, una galerista casada y con dos hijos, no tuvo una infancia demasiado feliz junto a su madre, y cree que la muerte de ésta puede hacer que pase página. Pero todo se complica cuando su hija menor comienza a ver figuras fantasmales, que también empiezan a aparecer ante su hermano.

Alien: Romulus - Disney+

En 2142, una sonda espacial de la corporación Weyland-Yutani investiga los restos del USCSS Nostromo y recoge un objeto orgánico que contiene un Xenomorfo. Tiempo después, en la colonia minera Jackson's Star, la joven Rain Carradine, una huérfana que trabaja con su hermano adoptivo Andy, un humano sintético reprogramado, acepta unirse a su ex-novio Tyler para viajar a una nave espacial abandonada a intentar recuperar unas cámaras de criostasis. Éstas les permitirán a ellos y a sus amigos (la hermana de Tyler, Kay, su primo Bjorn y la novia de este, Navarro) escapar todos al planeta Yvaga.

Mr Crocket - Disney+

Una madre enfrenta horrores inimaginables que yacen dentro de un VHS para rescatar a su hijo de un poderoso demonio que secuestra y asesina niños.

Weapons - HBO Max

La película narra cómo, tras esta desaparición masiva, la maestra de esa clase, Justine Gandy se ve señalada y aislada por los padres; mientras el padre de uno de los niños desaparecidos, Archer Graff profundiza en una investigación llena de pistas inquietantes, y el único niño que no se fue, Alex Lilly, se convierte en pieza clave de un entramado que mezcla lo cotidiano con lo sobrenatural.

La Masacre en Texas - Mubi

Cinco adolescentes visitan la tumba, supuestamente profanada, del abuelo de uno de ellos. Cuando llegan al lugar, donde hay un siniestro matadero, toman una deliciosa carne en una gasolinera. A partir de ese momento, los jóvenes vivirán la peor pesadilla de toda su vida.