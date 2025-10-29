Lo acusaron de caníbal, fue expulsado de Hollywood y anunció lo menos pensado.

En 2021, Armie Hammer, protagonista de películas como Call Me by Your Name, El Llanero Solitario o Rebecca se alejó de la vida pública tras ser acusado de violencia sexual y canibalismo. El actor pasó de ser uno de los mejores pagos de Hollywood a una figura cancelada, pero en las últimas semanas reapareció y anunció su regreso a la pantalla grande.

Tres años después de su último papel en Muerte en el Nilo de Kenneth Branagh, el actor regresa a las pantallas con el western Frontier Crucible, que ya tiene trailer. La película, dirigida por Travis Mills y basada en el libro Desert Stake-Out de Harry Whittington, se estrenará el próximo 5 de diciembre.

El adelanto comienza con un sheriff admitiendo ante el personaje de Myles Clohessy que necesitan suministros médicos y él es el único hombre que sabe manejar a los Apache. Aunque podría hacerlo "solo, sin compañía", el exsoldado se cruza con unos inesperados compañeros de viaje. Junto a Clohessy y Armie Hammer, completan el reparto del filme Thomas Jane, William H. Macy, Joshua Odjick, Mary Stickley, Eli Brown, Ryan Masson, Zane Holtz. v Eddie Spears, entre otros.

Este año, Hammer se refirió a su vuelta al cine en el podcast Your Mom's House, señalando que acababa de rodar una película, refiriéndose a Frontier Crucible y adelantando otros proyectos. "Acabo de filmar una película y tengo dos más en camino, además de una posible serie de televisión. Una posible serie de televisión que el director del estudio ha aprobado. Así que es como si (hubiera vuelto]... Bueno, no diría que he vuelto del todo... Estoy trabajando", explicó, según publicó CBR.

Las acusaciones que pesan contra Armie Hammer

Frontier Crucible marca el regreso de Armie Hammer tras un parón de varios años debido a serías acusaciones (una mujer afirmó haber sido violada por el intérprete y compartió unos mensajes que habría recibido del mismo, detallando algunas "perturbadoras fantasías sexuales" del actor, incluyendo actos de canibalismo) que le hicieron perder su papel en The Offer y Shotgun Wedding.

Después del western de Mills, las próximas películas en el horizonte del actor marcado por las polémicas son Citizen Vigilante de Uwe Boll y Night Driver de John Bevilacqua.

Con información de Europa Press.