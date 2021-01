Polémico: acusan al actor Armie Hammer de canibalismo

Polémico: la estrella de "Call me by your name" Armie Hammer es acusada de canibalismo.

La estrella de Hollywood Armie Hammer, conocido por la galardonada película LGBTIQ+ "Call me by your name", es tendencia en redes sociales luego de la viralización de chats a distintas mujeres en donde expuso fantasías sexuales relacionadas con el canibalismo. Acusado de caníbal, el actor se ve envuelto en una polémica a la que, por el momento, decidió no reaccionar con un descargo que defienda su reputación. De acuerdo a las declaraciones del medio británico Daily Mail, la exposición de las conversaciones privadas ocurrió a partir de lo que mostró la cuenta de Instagram llamada "House of Effie". En diferentes publicaciones, la usuaria que se supone mantuvo una relación con Hammer difundió capturas de las charlas subidas de tono en las que el actor habla de violaciones, sadomasoquismo y canibalismo. Por razones obvias, la primera reacción de los usuarios de Twitter fue dudar de la veracidad de los chats por lo que la usuaria respaldó las capturas con una fotografía que le habría mandado Hammer por privado, en la que se está tomando el cuello como si se estuviera ahorcando. Tras enterarse de la polémica situación, su exesposa Elizabeth Chalmers manifestó sentirse "conmocionada y enferma". La pareja rompió la relación en julio de 2020, a pesar de que algunos chats filtrados permanecen a la época en la que ambos estaban juntos. Entre los mensajes difundidos hay uno particularmente explícito que dice: "Estoy pensando en tener tu corazón en mis manos y controlar cuándo late. Soy 100% caníbal. Quiero comerte. Cog...., eso también da temor admitirlo. Antes no lo había admitido. Corté el corazón de un animal vivo y me lo comí mientras estaba todavía caliente". No es la primera vez que Armie Hammer es señalado por sus particulares gustos sexuales y en varias entrevistas con la prensa estadounidense hizo referencia a ello. Lo cierto es que tuits como el reciente "cuando lastimás tu cuerpo, a veces la mejor medicina es que otro ser humano frote su cuerpo contra el tuyo", hicieron ruido en la comunidad tuitera de seguidores que admiran al actor. Un amigo de la exesposa de Hammer habló con el medio Daily Mail y sentenció: "Muchas de estas mujeres se acercaron a Elizabeth y, aunque al principio no quería admitirlo, ahora sabe que están diciendo la verdad. Armie tenía un lado completamente diferente que ella no conocía. Si siempre estuvo allí y él lo mantuvo oculto, o si sucedió algo que lo cambió por completo, ella no lo sabe". Por el momento, Armie Hammer decidió no dar explicaciones ni emitir un comunicado en sus redes sociales. El próximo proyecto del actor es el estreno postergado de "Muerte en el Nilo", exitosa novela de Agatha Christie que volverá a ser llevada a la pantalla grande.