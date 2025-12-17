Un dron ucraniano provoca un incendio en la refinería rusa de Slaviansk, según las autoridades

FOTO DE ARCHIVO. Imagen referencial de la Terminal de Petróleo Combustible de Novorossiysk (NMT) en el puerto del mar Negro de Novorosíisk, Rusia

Los restos de un dron ucraniano derribado prendieron fuego brevemente a los equipos de procesamiento y a un oleoducto en una refinería de petróleo en la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, dijeron las autoridades el miércoles.

No se registraron víctimas en la refinería de Slaviansk, objetivo de Kiev desde que Rusia invadió Ucrania en 2022.

Dos personas resultaron heridas, varias viviendas particulares sufrieron daños y las redes de suministro eléctrico se vieron afectadas tras la caída de restos de drones en otras zonas residenciales de Krasnodar, dijo la sede operativa de la región en Telegram a primera hora del miércoles.

La región de Krasnodar, en el mar Negro, es un importante centro energético y de exportación para Rusia, que alberga infraestructuras petrolíferas clave, como el puerto de Novorosíisk y terminales cercanas, así como la refinería de Tuapsé e instalaciones de exportación.

El ejército ucraniano confirmó el miércoles que había atacado la infraestructura de la refinería de petróleo de Slaviansk durante la noche, y añadió que se registraron explosiones y un incendio en la zona del objetivo y que se está aclarando el alcance de los daños.

Ucrania ha afirmado previamente que los ataques a las infraestructuras energéticas rusas tienen como objetivo interrumpir el suministro de combustible a las fuerzas armadas rusas y reducir los ingresos procedentes de las exportaciones de petróleo, que contribuyen a financiar el esfuerzo bélico de Moscú en Ucrania.

Con información de Reuters