La contraoferta de Benfica a River por Prestianni que sorprende a Gallardo

Prestianni dio el permiso para que los clubes puedan negociar

El mercado de pases de River avanza de manera muy lenta pero expone que se están dando los primeros contactos para sumar los jugadores que Marcelo Gallardo le pidió a los dirigentes. Esto provocó que el Benfica responda a la propuesta que solicita la ficha de Gianluca Prestianni, que ve con buenos ojos un regreso al fútbol argentino para ponerse la banda roja en la temporada 2026.

Hay una particularidad en la forma que el "Millonario" negociará porque desde la llegada de Stefano di Carlo como presidente se cambió de gran manera la política de contratación de jugadores. Todo aquel que se sume será por medio de un préstamo por una temporada y con una opción de compra que permita adquirir su ficha. De esta manera, se busca evitar casos como el de Rodrigo Villagra en donde se pagaron 12 millones de dólares por un jugador que no rindió y que meses después fue vendido por 5 millones a Rusia.

El atacante fue comprado en 9 millones de euros en 2024

Es por ello que la propuesta de River al Benfica por Gianluca Prestianni fue un préstamo de una temporada, con un cargo de 800 mil dólares y la posibilidad de comprar la mitad del pase en un valor cercano a los 4 millones. Un ofrecimiento que desde Portugal consideraron insuficiente pero dejaron una puerta abierta para extender las negociaciones un tiempo más por la buena relación que existe entre los clubes.

Se estima que el "Millonario" realizará una mejora a la propuesta que acercó en el comienzo de la semana. Esto podría incluir una actualización en el cargo del préstamo. Además de que el jugador se habría comprometido a ejercer presión para que pueda darse su traspaso al menos por una temporada.

Es importante resaltar que River para este mercado de pases de verano decidió destinar 20 millones de dólares que serán utilizados para captar refuerzos. Las compras solo van a ejecutarse en caso de que se trate de un jugador que marque la diferencia o que Marcelo Gallardo haga cierta insistencia por su contratación. Mientras que las negociaciones a préstamo disponen de varias alternativas con el fin de conseguir la pieza que le falta al plantel.

¿Fausto Vera cerca de ser el primero?

Por otro lado, las negociaciones entre River y Atlético Mineiro avanzan de gran manera porque Fausto Vera es un jugador que Jorge Sampaoli decidió marginarlo del plantel, además de darle vía libre para que pueda marcharse al cualquier equipo que le prometa minutos. Un elemento más que favorable y que permitió darle otro color a las conversaciones que se están registrando.

Los comentarios que llegan desde Brasil expone que los clubes están por acordar un préstamo por un millón de dólares y una opción de compra de 4 millones. Se estima que con el transcurso de los días se anunciará el traspaso. Aunque no se trata del único volante central que el "Millonario" buscará porque también hará un esfuerzo para quedarse con la contratación de Santiago Ascacibar, que puso en duda su futuro en Estudiantes.