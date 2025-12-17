Colapinto no sumó puntos en la temporada.

Franco Colapinto tuvo su debut en la Fórmula 1 en el GP de Italia 2024 como reemplazante de Logan Sargeant en Williams de cara a las últimas nueve fechas de la temporada, a sabiendas de que no iba a tener asiento para este 2025. De ahí que el pilarense haya comenzado el año con su mudanza a Alpine, donde debió esperar hasta la séptima fecha para tener su regreso a la máxima categoría.

El piloto argentino se subió al A525 al reemplazar a Jack Doohan, quien no logró estar a la altura de las circunstancias y cometió graves errores que lo llevaron a quedar afuera de la grilla después de solo seis fechas. Si bien Colapinto no entraría en la categoría de rookie al haber tenido una participación previa de nueve fechas en la F1, el sitio oficial del certamen consideró que era oportuno tenerlo en cuenta para su más reciente informe.

A través del sitio oficial de la F1, el analista Alex Jacques publicó una nota titulada “Calificando a los rookies: ¿cómo les fue a los nuevos en la parrilla en su primera temporada de F1?” y remarcó el difícil año que tuvo Alpine con el segundo coche. “Esta no fue la temporada ideal para conseguir el segundo asiento de Alpine”, comenzó el periodista, que también advirtió las dificultades que debió sortear Colapinto tras subirse al A525.

“No tuvo pruebas de pretemporada antes de debutar y también fue emparejado con un ingeniero de carrera novato, lo que no siempre es lo más fácil para un piloto”, dijo Jacques, que aprovechó para destacar algunos triunfos personales del argentino sobre Pierre Gasly. A pesar de eso, el analista señaló los puntos flojos que tuvo Franco, especialmente en aquellos circuitos que ya eran conocidos por él.

“La decepción para Colapinto estará en sus actuaciones en las pistas de F1 en las que había competido antes, y a pesar de seis apariciones en la Q2, no pudo igualar a Gasly cuando el francés tuvo un buen día y llegó a la Q3”, agregó. No obstante, Jacques destacó la buena energía que trae el pilarense y su predisposición a buscar mejores resultados en 2026, con la esperanza de que los cambios en Alpine le permitan volver a mostrar la faceta que cautivó en Williams en 2024.

Los números de Colapinto en 2025.

Con la temporada finalizada, la Fórmula 1 hizo un breve informe del año que tuvo Franco Colapinto en cuanto a sus estadísticas, en el cual se puede ver que completó 17 Grandes Premios y dio un total de 1049 vueltas. En relación con esto, el argentino se perdió 382 vueltas, 330 debido a que no estuvo en las primeras seis fechas del año y las restantes a causa de que no pudo largar en el GP de Gran Bretaña por una falla en el A525.