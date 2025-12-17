Descargá la aplicación Mi Pami desde la tienda oficial de tu celular.

Los afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuentan ahora con una nueva herramienta digital que revoluciona su acceso a la salud. La plataforma "Mi Pami" permite realizar desde el celular o la tablet una gran variedad de trámites que antes requerían desplazamientos a agencias o centros de salud. Este desarrollo no solo representa un avance tecnológico, sino una mejora concreta en la calidad de vida de los adultos mayores, priorizando su comodidad y seguridad.

La aplicación está diseñada específicamente para facilitar la autogestión de los afiliados, especialmente de aquellos con movilidad reducida, que viven en localidades alejadas o que dependen de familiares o cuidadores para realizar gestiones. Al reducir la necesidad de traslados, también se minimiza la exposición a contagios en espacios públicos, un factor de protección crucial para este grupo etario.

¿Qué trámites podés hacer con la aplicación Mi Pami?

La plataforma funciona como un acceso único y seguro para centralizar las gestiones más frecuentes. Su interfaz fue pensada para ser intuitiva y de fácil navegación. Estas son las principales funciones que podés utilizar:

Credencial Digital: Accedé a una versión digital de tu credencial de afiliado, válida para presentar en farmacias y centros médicos adheridos. Olvidate de llevar siempre la tarjeta física.

Recetas Electrónicas: Consultá todas las recetas médicas que te hayan emitido, con la posibilidad de mostrarlas directamente desde la pantalla de tu celular en la farmacia. Esto agiliza enormemente la renovación de medicamentos, sobre todo para tratamientos crónicos.

Gestión de Turnos: Solicitá y gestioná turnos médicos con los prestadores de la cartilla de Pami, eligiendo especialidad, profesional y fecha disponible, todo sin hacer filas telefónicas o presenciales.

Cartilla de Prestadores: Consultá el listado completo y actualizado de médicos, clínicas, hospitales y farmacias que trabajan con el programa en tu zona, con datos de dirección y contacto.

Historial de Atención: Revisá un registro de tus últimas consultas, estudios y prestaciones recibidas, teniendo toda tu información de salud organizada en un solo lugar.

Validá tu identidad con un código que te llega por mensaje SMS.

MI PAMI: Cómo descargar la app y crear tu usuario

El proceso de registro es sencillo y está guiado paso a paso para que cualquier afiliado pueda realizarlo. También es posible que un familiar o cuidador ayude en este primer acceso.