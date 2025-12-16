Tailandia trabaja para repatriar a miles de personas varadas en el paso fronterizo con Camboya

FOTO DE ARCHIVO. Imágenes muestran humo elevándose después de lo que Tailandia dijo que fueron ataques aéreos llevados a cabo en Camboya a lo largo de una zona fronteriza en disputa, en Preah Netr Preah, Camboya

Tailandia está estudiando la forma de repatriar hasta 6.000 ciudadanos que no pueden regresar a su país a través de un importante paso fronterizo en Camboya, cerrado a raíz de la prolongación, por segunda semana consecutiva, de los combates a lo largo de la disputada frontera, según informaron el martes las autoridades.

Los ejércitos de los vecinos del sudeste asiático se enfrentan en varios puntos de su frontera terrestre de 817 kilómetros, según han declarado ambos, sin que haya indicios de que los enfrentamientos vayan a remitir, a pesar de los esfuerzos internacionales por negociar un alto el fuego.

El cierre por Camboya de su puesto de control en la ciudad de Poipet ha impedido el regreso de miles de trabajadores tailandeses reunidos allí en un escenario de enfrentamientos que han desplazado a más de medio millón de personas y causado casi 40 muertos en ambos bandos desde el pasado lunes.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Hun Sen, el influyente ex primer ministro de Camboya, ha dicho que el cierre tenía como objetivo proteger a los civiles de lo que calificó de disparos indiscriminados de las fuerzas tailandesas en la zona.

Sin embargo, los puestos de control estaban abiertos en las zonas libres de combates y el transporte aéreo no tenía restricciones, añadió.

El martes, en Bangkok, el Ministerio de Asuntos Exteriores informó de que los tailandeses de Poipet podían solicitar ayuda para organizar su regreso a casa por vía aérea en el consulado de la ciudad de Siem Reap, puerta de entrada al complejo de templos de Angkor Wat.

Instó a los que aún permanecían en Camboya a ponerse en contacto con las autoridades si necesitaban marcharse.

Los esfuerzos para poner fin a los combates han incluido llamadas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien también negoció un alto a un conflicto de cinco días en julio utilizando las negociaciones comerciales como palanca.

"El ejército dijo que ha habido combates continuos a través de la línea fronteriza. La situación sigue siendo inestable", dijo Surasant Kongsiri, portavoz del Ministerio de Defensa tailandés, con informes de combates en ocho provincias fronterizas.

Las fuerzas de Camboya "seguirán manteniéndose fuertes, valientes y firmes en su lucha contra el agresor", dijo su ministerio de Defensa.

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, respondió a los periodistas que no había presiones internacionales para un alto el fuego.

"Nadie nos presiona. ¿Quién presiona a quién? No lo sé", dijo, pero no respondió a una pregunta sobre si Trump estaba utilizando la amenaza de medidas arancelarias para presionar a Tailandia para que ponga fin al conflicto.

Los vecinos se disputan desde hace tiempo secciones de la frontera, pero la escala y la intensidad de los últimos enfrentamientos, que se extienden desde zonas boscosas del interior cerca de la frontera con Laos hasta provincias costeras, no tienen precedentes en la historia reciente.

Cada parte culpa a la otra de iniciar los enfrentamientos.

Malasia acogerá la próxima semana una reunión especial de ministros de Asuntos Exteriores del Sudeste Asiático, en la que el bloque regional intentará restablecer el alto el fuego.

Con información de Reuters