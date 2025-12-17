Amazon está en conversaciones para invertir en OpenAI, según una fuente

FOTO DE ARCHIVO. Un técnico trabaja en un centro de datos de inteligencia artificial de Amazon Web Services en New Carlisle, Indiana, EEUU

Amazon.com Inc está en conversaciones para invertir en OpenAI, el desarrollador de ChatGPT, en un posible acuerdo que podría valorar la empresa de inteligencia artificial en más de 500.000 millones de dólares, dijo el martes una fuente familiarizada con el asunto.

El posible acuerdo se conoce en un momento en el que OpenAI está sentando las bases para una oferta pública inicial que podría valorar la empresa en hasta un billón de dólares, según informó Reuters en octubre.

Amazon podría invertir unos 10.000 millones de dólares en OpenAI, pero las conversaciones entre ambas empresas son "muy fluidas", dijo la fuente bajo condición de anonimato porque el asunto es privado.

El acercamiento pone de relieve la capacidad de OpenAI para asociarse ampliamente después de abandonar sus raíces sin ánimo de lucro y cerrar su acuerdo con Microsoft , dijo la fuente.

El acuerdo con Microsoft transformó a OpenAI en una sociedad de utilidad pública controlada por una organización sin ánimo de lucro con intereses en el éxito financiero de OpenAI, lo que eliminó importantes limitaciones a la capacidad de la empresa para reunir capital y obtener recursos informáticos.

Microsoft tiene una participación del 27% en OpenAI y se ha asegurado el derecho exclusivo a vender modelos de OpenAI a sus clientes de la nube.

The Information, que publicó por primera vez las conversaciones con Amazon, dijo que OpenAI planea utilizar los chips Trainium de Amazon, que compiten con los chips de Nvidia y de Google.

OpenAI y Microsoft no respondieron inmediatamente a la petición de Reuters de comentar el artículo de The Information.

La financiación de Amazon podría allanar el camino para una ronda de recaudación de fondos más amplia en la que participen inversores adicionales, según The Information.

OpenAI también quiere vender una versión empresarial de ChatGPT a Amazon, pero no está claro si el acuerdo incluye disposiciones para integrar funciones de ChatGPT como las compras con IA que Amazon está desarrollando para sus propias aplicaciones, según el artículo.

Con información de Reuters