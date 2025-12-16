Cambia el horario del subte en 2 días clave: cuándo y por qué se podrá viajar hasta las 2 de la mañana

El transporte público de la Ciudad de Buenos Aires adoptará cambios en función de los eventos masivos que tendrán lugar en los próximos días en distintos barrios porteños. En esa línea, el Subte extenderá su horario hasta las 2 am.

Distintos días del mes corriente, las líneas de Subte D y H alargarán su horario de servicio para facilitar la vuelta a casa de las personas que asistan a los eventos y recitales que se desarrollarán en el Estadio Monumental de River Plate y en el Estadio de Huracán.

Los cambios en los Subtes D y H

Algunos días del mes de diciembre las líneas de Subte D y H extenderán el horario de su sevicio hasta las 2 am, para que las personas que asistan a los recitales de Airbag en la cancha de River puedan volver a sus casas sin complicaciones.

Los días miércoles 17 y jueves 18 la Línea D funcionará hasta las 2 am. Por otro lado, para los que asistan al espectáculo de Párense de Manos el sábado 20 en el estadio de Huracán, el Subte H también ofrecerá un servicio especial.

Desde el gobierno de la Ciudad explicaron que la medida de extensión horaria se plantea para reducir la dependencia del transporte privado y para potenciar la cultura en la Ciudad de Buenos Aires "promoviendo un transporte más eficiente y sustentable en zonas de alta concentración de personas".

Obras en el subte

En el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones llevado adelante por Subterráneos de Buenos Aires en los últimos días se reabrió la estación Río de Janeiro de la Línea A. Se habían realizado allí obras de puesta en valor para mejorar la infraestructura y la experiencia de viaje de los usuarios.

Los trabajos incluyeron impermeabilización, pintura, recambio total de pisos, instalación de luces led, renovación de señalética, montaje de nueva boletería, colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos, e instalación de nuevo mobiliario en el andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

Aún contínuan cerradas, en obra de remodelación, estaciones de otras líneas: Congreso y Loria (Línea A), Uruguay y Malabia (Línea B), Plaza Italia y Agüero (Línea D).

Bajo el mismo plan de Renovación, se pusieron en valor las estaciones Castro Barros, Lima y Acoyte (Línea A); Pueyrredón, Pasteur-AMIA y Carlos Gardel (Línea B); San Martín (Línea C); Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo (Línea D); y Jujuy (Línea E).

Además, se renovaron trece paradores del Premetro (Ana María Janer, Cecilia Grierson, Mariano Acosta, Ana Díaz, Escalada, Presidente Illia, Parque de la Ciudad, Pola, Centro Cívico Lugano, Nuestra Señora de Fátima, Intendente Saguier, Somellera y Fernández de la Cruz).