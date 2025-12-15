Cuánto cobra un policía federal en diciembre 2025: el salario que gana

Cuánto cobra la policía federal

Los integrantes de la Policía Federal Argentina (PFA) perciben en diciembre de 2025 un salario idéntico al del mes anterior, ya que el último tramo de aumentos impactó en noviembre, de acuerdo con la resolución más reciente del Ministerio de Seguridad.

Esto implica que, hasta que se publique una nueva actualización salarial, los haberes de diciembre se liquidan con los mismos valores vigentes en noviembre, aunque con la particularidad de que este mes se abona además la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

La última recomposición salarial quedó establecida en la Resolución 944/2025, publicada en el Boletín Oficial, que fijó las escalas correspondientes a los meses de junio a noviembre. Como diciembre no está contemplado dentro de ese esquema, no se prevén incrementos adicionales en el sueldo básico durante el mes en curso.

Salarios de la Policía Federal Argentina en diciembre 2025

Estos son los haberes que percibe el personal de la PFA según jerarquía:

Comisario General: $2.897.608,10

Comisario Mayor: $2.634.189,18

Comisario Inspector: $2.322.561,26

Comisario: $1.852.147,94

Subcomisario: $1.516.748,55

Principal: $1.271.055,55

Inspector: $1.157.355,97

Subinspector: $1.052.141,79

Ayudante: $956.492,54

Escalafón suboficiales:

Suboficial Mayor: $1.711.185,04

Suboficial Auxiliar: $1.555.622,76

Suboficial Escribiente: $1.414.202,51

Sargento Primero: $1.285.638,65

Sargento: $1.168.762,41

Cabo Primero: $1.062.511,28

Cabo: $965.919,34

Agente: $878.108,49

Formación y aspirantes:

Aspirante: $671.416,69

Cadete de 3° curso: $658.913,04

Cadete de 1° y 2° curso: $630.979,75

Capellanes:

Capellán General: $1.559.311,83

Capellán Principal: $1.187.155,72

Capellán: $1.059.756,66

Personal auxiliar superior:

Auxiliar Superior de 1ra: $1.349.385,07

Auxiliar Superior de 2da: $1.171.080,91

Auxiliar Superior de 3ra: $1.056.458,10

Auxiliar Superior de 4ta: $963.653,06

Auxiliar Superior de 5ta: $929.168,08

Auxiliar Superior de 6ta: $858.117,20

Auxiliar Superior de 7ma: $802.423,27

Personal auxiliar:

Auxiliar de 1ra: $1.066.435,57

Auxiliar de 2da: $998.537,87

Auxiliar de 3ra: $945.288,33

Auxiliar de 4ta: $883.851,45

Auxiliar de 5ta: $808.457,01

Auxiliar de 6ta: $768.056,42

Auxiliar de 7ma: $735.016,27

Cuánto pagan las empresas por servicios de policía adicional

Hasta que se disponga una nueva actualización, las empresas que contraten servicio de Policía Adicional deben abonar los siguientes valores:

Servicio continuo: $15.856,21

Servicio discontinuo: $21.169,98

Servicio en ámbito ferroviario: $22.167,19

Servicio explosivista: $22.280,26

Qué adicionales cobra la policía federal en diciembre

Cuándo cobran el aguinaldo los policías

La ley establece que la segunda cuota del aguinaldo debe abonarse hasta el 18 de diciembre, con un plazo de gracia de cuatro días hábiles, que extiende la fecha límite hasta el 24 de diciembre.

El SAC equivale al 50% de la mejor remuneración mensual percibida entre julio y diciembre. Si el trabajador no completó todo el semestre, el aguinaldo se liquida de forma proporcional según los meses trabajados.

Para calcular el monto proporcional del aguinaldo, se aplica la siguiente fórmula:

(salario / 12) × meses trabajados.