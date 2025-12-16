Temperatura agradable y cielo despejado en CABA y el conurbano: el clima para este martes 16 de diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para este 16 de diciembre en Buenos Aires y alrededores. Este martes, comenzará algo nublado y por la tarde comenzará a disiparse la nubosidad. La temperatura se encontrará agradable entre una mínima de 16 grados y una máxima de 26.

El miércoles 17, de acuerdo al SMN, el cielo estará parcialmente nublado durante todo el día y volverá a subir la temperatura al comenzar en una mínima de 17 grados y alcanzar una máxima de 30. Ya para el jueves 18, se espera todavía calor más intenso: la temperatura se ubicará entre mínima de 21 grados y una máxima de 33.

Clima más cálido y seco: así será el comienzo del verano en Argentina

En su último reporte trimestral, el SMN alertó que los próximos tres meses serán más calurosos de lo normal, especialmente sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, el AMBA, gran parte de Entre Ríos y el sureste de Santa Fe. En esa área, para diciembre y enero, las proyecciones sostienen que las temperaturas máximas podrían superar con frecuencia los 30 grados, especialmente en el área metropolitana.

El jueves regresará el verdadero calor a la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

Gran parte del país, con excepción de Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Tierra del Fuego, tendrá temperaturas por encima del promedio histórico. En detalle, habrá entre el 45% y 50% de probabilidad en la región mesopotámica, el norte y el noreste argentino, y entre 40% y 45% en el NOA, Cuyo y la Patagonia.

Además, el SMN señaló que desde noviembre el clima iba a ser más seco y con bajas precipitaciones. En el norte argentino, Córdoba, La Pampa y gran parte de la provincia de Buenos Aires, esa probabilidad estaría en torno al 45%. Mientras que el NOA podría experimentar lluvias más abundantes y tener mayor humedad.