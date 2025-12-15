El frágil alto el fuego impuesto por Estados Unidos apenas sobrevive en la devastada Franja de Gaza, en medio de los constantes bombardeos con drones y helicópteros, y tiroteos de las fuerzas armadas de Israel, que ya dejaron casi 400 palestinos muertos desde el inicio de la tregua. Además, organizaciones internacionales denuncian que Israel no afloja su bloqueo militar y la situación humanitaria no mejora: la mayoría de la población sigue desplazada, sin luz, con pocos medicamentos y con hospitales medio destruidos o fuera de actividad. Pese a todo esto, los intercambios de cadáveres entre Hamas y el gobierno de Benjamin Netanyahu continúan, y el primer ministro israelí busca avanzar con la segunda fase del Plan de Trump. Seguí el minuto a minuto del conflicto entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza.
Ascienden a 16 los muertos tras el derrumbe de casas bombardeadas
En VIVO - Actualizado hace 26 minutos
La masiva tormenta sigue provocando destrozos en el devastado territorio palestino, donde cientos de miles de personas viven en precarias carpas, ahora completamente inundadas.
Hace 1 hora
Ascienden a 16 los muertos tras el derrumbe de casas bombardeadas tras las tormentas
El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza cerró en 16 la cifra de fallecidos a causa de la tormenta Byron en los últimos dos días, todos ellos por los derrumbes de estructuras en ruinas, pero determinó que no se registraron muertes por hipotermia, dijo a EFE uno de sus portavoces.
“Once mártires murieron y sus cuerpos fueron recuperados por los equipos de Defensa Civil. Una persona continúa desaparecida”, concluyó este sábado la oficina de medios del Gobierno de Gaza.
Hace 2 horas
Hamás denunció que murió un alto comandante por parte de Israel
El asesinato por parte de Israel de un alto mando de Hamás amenaza la viabilidad del alto el fuego en Gaza, dijo el domingo el principal negociador del grupo miliciano, que pidió al presidente estadounidense, Donald Trump, que exija a Israel el cumplimiento de los términos de la tregua.
Miles de simpatizantes de Hamás se congregaron en el centro de la ciudad de Gaza en el funeral del comandante Raed Saed y sus tres colaboradores, asesinados junto a él el sábado.
Los dolientes corearon "Los mártires son queridos por Dios" y portaron los cuerpos en ataúdes cubiertos con banderas verdes de Hamás, en una de las mayores muestras de presencia del grupo desde que en octubre entró en vigor en Gaza un acuerdo de alto el fuego respaldado por Estados Unidos.
En un discurso televisado, Jalil al-Haya, que vive en el exilio, confirmó el asesinato de Saed, el de mayor repercusión de un alto cargo de Hamás desde la tregua. "Las continuas violaciones israelíes del acuerdo de alto el fuego y los últimos asesinatos dirigidos contra Saed y otras personas amenazan la viabilidad del acuerdo", dijo al-Haya.
"Pedimos a los mediadores, y especialmente al principal garante, la Administración estadounidense y el presidente Donald Trump, que trabajen para obligar a Israel a respetar el alto el fuego y comprometerse con él".