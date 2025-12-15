Ascienden a 16 los muertos tras el derrumbe de casas bombardeadas

El asesinato por parte de Israel de un alto mando de Hamás amenaza la viabilidad del alto el fuego en Gaza, dijo el domingo el principal negociador del grupo miliciano, que pidió al presidente estadounidense, Donald Trump, que exija a Israel el cumplimiento de los términos de la tregua.

Miles de simpatizantes de Hamás se congregaron en el centro de la ciudad de Gaza en el funeral del comandante Raed Saed y sus tres colaboradores, asesinados junto a él el sábado.

Los dolientes corearon "Los mártires son queridos por Dios" y portaron los cuerpos en ataúdes cubiertos con banderas verdes de Hamás, en una de las mayores muestras de presencia del grupo desde que en octubre entró en vigor en Gaza un acuerdo de alto el fuego respaldado por Estados Unidos.

En un discurso televisado, Jalil al-Haya, que vive en el exilio, confirmó el asesinato de Saed, el de mayor repercusión de un alto cargo de Hamás desde la tregua. "Las continuas violaciones israelíes del acuerdo de alto el fuego y los últimos asesinatos dirigidos contra Saed y otras personas amenazan la viabilidad del acuerdo", dijo al-Haya.

"Pedimos a los mediadores, y especialmente al principal garante, la Administración estadounidense y el presidente Donald Trump, que trabajen para obligar a Israel a respetar el alto el fuego y comprometerse con él".