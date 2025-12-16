Piñeyro tiene 43 toneladas de comida para Gaza pero no recibe la autorización de Cancillería

Piñeyro aseguró que está listo para partir apenas reciba el permiso

Enrique Piñeyro, empresario y director de cine, tiene todo listo para enviar a la Franja de Gaza un cargamento con 43 toneladas de alimentos, destinado a la Media Luna Roja Internacional. Sin embargo, la comida permanece retenida en un depósito privado en Buenos Aires, a la espera de la autorización que debe otorgar la Cancillería argentina, que lleva más de un mes sin responder, según denunció el piloto.

Piñeyro cuenta con todas las aprobaciones necesarias para el envío: el visto bueno de la Embajada de Palestina, el aval del Gobierno de Egipto y el permiso de La Cruz Roja. La única traba es la falta del permiso oficial desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ante esta situación, el empresario no descarta partir desde Uruguay si la demora persiste. “No sé que está pasando. No hay respuesta”, remarcó Pineyro.

A principios de noviembre, convocó a 60 voluntarios para preparar 868 cajas con alimentos básicos como harina, pasta, lentejas, garbanzos, azúcar, sal, aceite, atún en lata, leche en polvo y té. Este stock es suficiente para alimentar a 3.500 personas durante dos semanas. La ONG Solidaire, fundada por Piñeyro, financia estas acciones con fondos propios y no acepta donaciones externas.

De las 43 toneladas acumuladas, se planea enviar inicialmente 21,7 toneladas. A pesar de que el 10 de noviembre le informaron que su caso estaba en manos del canciller, Piñeyro no entiende la demora burocrática y expresó su preocupación por la urgencia humanitaria en Gaza, donde Naciones Unidas ya advirtió sobre una hambruna.

El empresario ya viajó en dos ocasiones a Gaza para entregar ayuda humanitaria en su avión Boeing 787, el 22 de noviembre y el 21 de diciembre de 2023. En esas oportunidades, la Cancillería autorizó rápidamente los vuelos. “Solo hubo un pedido del Gobierno de Egipto que solicitó que sacáramos la imagen ploteada en el avión de Amir Nasr-Azadani, pero más allá de eso no hubo trabas”, recordó Piñeyro, en diálogo con La Nación.

Respecto al viaje pendiente, Piñeyro aseguró que está listo para partir apenas reciba el permiso. “Es un delivery de carga. Vamos directo, sin escalas, es un vuelo de alrededor de 15 horas dependiendo de la ruta que nos den. Bajamos todo y La Media Luna Roja se encarga de repartirlo. Después nos quedamos seguramente dos noches en El Cairo con el descanso requerido para poder volver a volar”, explicó.

Naciones Unidas ya advirtió sobre una hambruna en la Franja de Gaza (Reuters).

¿Qué pasará con los alimentos si no llega el permiso de Cancillería?

Si no consigue una respuesta pronta, Piñeyro evalúa redirigir la ayuda a otros destinos con necesidades urgentes, como Cuba, afectada recientemente por un huracán. Además, destacó que nunca antes había enfrentado obstáculos similares en sus envíos a países como Sudán, India, Mozambique o incluso a Bahía Blanca.

"Es siempre el mismo modus operandi, muy eficiente. Hoy en Gaza es donde más se necesita. Hay una hambruna reconocida por el vocero de Naciones Unidas. De hecho, una vez que hagamos esta entrega podríamos hacer un segundo y tercer envío”, apuntó el empresario.