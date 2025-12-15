Ventas de Navidad 2025: jugueterías esperan consumo moderado y apuestan a promociones

De cara a las fiestas, las jugueterías apuestan a que la campaña navideña impulse un consumo deprimido, apoyadas en una batería de promociones con distintos medios de pago. Luego de un año adverso para la producción nacional, los comercios del rubro buscan que la Navidad ayude a morigerar la caída en las ventas. Sin embargo, las expectativas siguen siendo prudentes: proyectan un nivel de actividad moderado, condicionado por la competencia de productos importados y la expansión de canales informales.

Durante estas semanas, jugueterías tradicionales, locales especializados en primera infancia, librerías con secciones infantiles y grandes cadenas lanzarán rebajas que oscilan entre el 10% y el 50% en artículos seleccionados, además de planes de financiación en cuotas sin interés.

A estas estrategias se suman las promociones bancarias, un elemento central si se tiene en cuenta que el 74% de los consumidores argentinos prioriza descuentos y beneficios al momento de realizar las compras navideñas, según un estudio de la consultora Focus Market.

En un diagnóstico del contexto que atraviesa el sector, desde la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) advierten que actualmente se trabaja con “precios por debajo de los niveles sostenibles”, una situación que se repite en distintos rubros y que también impacta en las ventas de fin de año.

En ese marco, la entidad destacó que es posible encontrar opciones económicas en las jugueterías, con productos desde $3.000, como masas para modelar, juegos de bloques, autitos de plástico, torres apilables para la primera infancia, naipes y pequeños baldes de playa con accesorios.

Beneficios bancarios para compras de juguetes

Banco Nación : ofrece 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés. Del sábado 20 al miércoles 24, los clientes con cuenta sueldo acceden a un 5% adicional. El reintegro máximo es de $25.000 por compra, abonando con tarjeta de crédito. Las tiendas adheridas se consultan en el sitio oficial.

: ofrece 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés. Del sábado 20 al miércoles 24, los clientes con cuenta sueldo acceden a un 5% adicional. El reintegro máximo es de $25.000 por compra, abonando con tarjeta de crédito. Las tiendas adheridas se consultan en el sitio oficial. Banco Ciudad : el miércoles 17 y jueves 18 permite comprar en hasta 6 cuotas sin interés con 30% de reintegro (tope $50.000) en cadenas como Carrousel, Apio Verde, City Kids, Cebra, Giro Didáctico y Somos los Juguetes, pagando con crédito desde Buepp o la App Ciudad. Además, todos los viernes rige un 20% de descuento en jugueterías, con tope mensual de $15.000.

: el miércoles 17 y jueves 18 permite comprar en hasta 6 cuotas sin interés con 30% de reintegro (tope $50.000) en cadenas como Carrousel, Apio Verde, City Kids, Cebra, Giro Didáctico y Somos los Juguetes, pagando con crédito desde Buepp o la App Ciudad. Además, todos los viernes rige un 20% de descuento en jugueterías, con tope mensual de $15.000. Banco Provincia: del sábado 20 al martes 23 lanza el “Especial Navidad”, con 20% de descuento sin tope y 4 cuotas sin interés en locales adheridos. En forma permanente, ofrece 10% y 4 cuotas en cadenas como City Kids, Mono Coco, Kinderland, Somos los Juguetes, Osito Azul, Educando, El Mundo del Juguete y Cebra.

