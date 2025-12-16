Un tribunal francés ordena que el PSG pague 60 millones de euros a Mbappé

Copa de Francia - final - Olympique Lyonnais vs Paris St Germain

Un tribunal laboral de París ordenó el martes al París Saint Germain pagar 60 millones de euros (70,6 millones de dólares) a Kylian Mbappé en concepto de salarios y primas impagos, poniendo fin parcialmente a una de las disputas más enconadas del fútbol francés.

El fallo se produjo tras meses de disputas legales después de que el delantero francés llevó al PSG a los tribunales por los ingresos que, según él, le fueron retenidos correspondientes a abril, mayo y junio de 2024, poco antes de abandonar el club para fichar por el Real Madrid en un traspaso gratuito.

"Estamos satisfechos con la sentencia. Esto es lo que se podía esperar cuando los salarios no se pagaron", dijo la abogada de Mbappé, Frédérique Cassereau.

El tribunal consideró que el PSG no había pagado tres meses del salario de Mbappé, una prima de ética y una prima de fichaje adeudadas en virtud de su contrato de trabajo.

Esas sumas fueron reconocidas como debidas por dos decisiones de la Liga de Fútbol Profesional francesa (LFP) en septiembre y octubre de 2024, y los jueces dijeron que el PSG no había presentado ningún acuerdo escrito que demostrara que Mbappé había renunciado a su derecho.

(1 dólar = 0,8502 euros)

Con información de Reuters