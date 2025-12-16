El diablo viste a la moda 2: fecha de cuándo se estrena la película

Anne Hathaway y Meryl Streep están de vuelta en "El diablo viste a la moda 2".

Después de casi dos décadas de convertirse en un fenómeno cultural, El diablo viste a la moda tendrá una secuela que ya genera mucha expectativa. El anuncio del estreno lo hicieron oficial los estudios vinculados a la producción: Disney y 20th Century Studios. El diablo viste a la moda 2 ya tiene fecha oficial de lanzamiento: llegará a los cines de América Latina el 30 de abril de 2026.

"El diablo viste a la moda 2": el regreso de un clásico

El diablo viste a la moda 2 es la secuela de la película de 2006, basada en la novela de Lauren Weisberger. La primera entrega conquistó tanto al público como a la crítica con su retrato del despiadado mundo de la moda y la exigente editora Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep. El filme recaudó más de 326 millones de dólares y se convirtió en un clásico contemporáneo, que dejó frases memorables y una fuerte huella cultural.

La historia original sigue a Andy Sachs (Anne Hathaway), una joven periodista con pocos conocimientos de moda que consigue trabajar como asistente de Priestly en la prestigiosa revista Runway. A partir de allí, se desarrolla una trama de ambición, sacrificio y crecimiento personal que marcó a toda una generación de espectadores.

La secuela de un clásico del cine moderno.

Elenco principal de "El diablo viste a la moda 2"

El reparto confirmado trae de regreso a varias de las figuras más queridas del primer film: Meryl Streep como Miranda Priestly, Anne Hathaway como Andy Sachs, Emily Blunt como Emily Charlton y Stanley Tucci como Nigel Kipling, entre otros. Además, se suman nuevas caras como Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak y Pauline Chalamet. En algunas escenas también se ha visto a la cantante Lady Gaga durante el rodaje, lo que generó aún más expectativa sobre el tono y ambiente de la secuela.

La dirección está a cargo de David Frankel, quien dirigió la película original, con el regreso de la guionista Aline Brosh McKenna, lo que garantiza continuidad en el estilo y la mirada de la historia.

Tras años de rumores y deseos de los fanáticos, la decisión de retomar esta historia responde mucho al impacto duradero del ya clásico cinematográfico, como a la oportunidad de explorar cómo ha cambiado el mundo editorial y la industria de la moda en la era digital. En la película veremos cómo personajes emblemáticos enfrentan nuevos desafíos profesionales y personales casi dos décadas después.

Con el estreno fijado para el 30 de abril de 2026, la moda neoyorquina y el universo de Runway están listos para volver a la gran pantalla.