Sora permitirá hacer videos con IA de personajes de Disney y Pixar

El acuerdo, de tres años de duración y con una inversión significativa por parte de Disney en OpenAI, permite usar oficialmente franquicias populares para crear clips cortos mediante indicaciones de texto, es decir, prompts.

Además de los personajes animados, se podrán incluir accesorios, trajes, vehículos y escenarios característicos de esas historias, ampliando las posibilidades creativas de los usuarios. Esta novedad promete poner en manos del público una herramienta de creación audiovisual sin precedentes con personajes icónicos.

Cómo funcionará la generación de videos con personajes licenciados

Sora es una plataforma de IA generativa que permite crear videos breves a partir de descripciones textuales, combinando movimiento, sonido y escenarios a partir de un prompt que escribe el usuario.

Bajo el acuerdo con Disney, los usuarios podrán crear clips donde aparezcan figuras emblemáticas como Mickey Mouse, Iron Man, Darth Vader o personajes de Toy Story, entre muchos otros del universo de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars.

La idea es que los fans imaginen escenas propias o reinterpretaciones creativas, sin necesidad de conocimientos técnicos de edición de video, escribiendo textos que la IA transformará en contenido audiovisual listo para compartir en redes sociales.

Qué significa esta alianza entre Disney y OpenAI

La licencia para utilizar personajes con derechos de autor en una plataforma de IA es inédita para un estudio de entretenimiento de esta escala. Disney y OpenAI no solo firmaron el permiso para esos 200 personajes, sino que además Disney realizará una inversión significativa en OpenAI, consolidando una colaboración tecnológica y creativa.

Según lo anunciado, parte del contenido generado por los usuarios también podrá estar disponible para verse en Disney+ en 2026, lo que abre una vía formal para que creaciones de fans formen parte del ecosistema oficial de la plataforma de streaming.

Qué tipos de personajes y contenidos estarán disponibles

La lista de personajes cubre una amplia gama de universos narrativos, incluyendo:

Disney clásico y moderno (por ejemplo, Mickey, Ariel).

Marvel (como Iron Man, Thor).

Pixar (desde Toy Story a Up).

Star Wars (con figuras como Darth Vader).

También se podrán usar entornos, vehículos y elementos visuales icónicos vinculados a estas franquicias para contextualizar las historias que los usuarios generen. Por el momento, el pacto no contempla el uso de voces o imágenes de actores reales, solo de representaciones y versiones animadas o ilustradas de los personajes.

Qué desafíos trae esta tecnología

El uso de inteligencia artificial para generar contenido con personajes protegidos por derechos de autor plantea preguntas sobre el control creativo, el respeto a las historias originales y el tipo de contenidos que los usuarios producirán. Aunque la licencia ya fue anunciada, se espera que la función esté disponible a partir de 2026, permitiendo generar este tipo de contenido directamente desde la plataforma con prompts en lenguaje natural.

Disney y OpenAI han señalado su compromiso con un “uso responsable de la IA” que proteja tanto la seguridad de los usuarios como los derechos de los creadores, aunque aún quedan detalles por definir sobre cómo se moderará el contenido generado.