ChatGPT Go llega a Argentina de la mano de Rappi: cómo descargarla gratis

El anuncio fue confirmado este 11 de diciembre y marca un nuevo paso en la expansión regional de ChatGPT. ChatGPT Go se posiciona como una alternativa intermedia entre la versión gratuita y el plan Plus, pensada para quienes usan la herramienta de forma frecuente y necesitan más capacidad sin pagar el costo completo de la suscripción más alta.

Qué es ChatGPT Go y para qué sirve

ChatGPT Go es una nueva versión premium de menor costo que ofrece acceso ampliado a varias de las funciones más utilizadas de ChatGPT. Está orientada a tareas cotidianas como escritura, estudio, traducciones, aprendizaje guiado y resolución paso a paso de problemas, con límites mucho más altos que el plan gratuito.

En comparación con la versión sin costo, ChatGPT Go incluye:

Hasta 10 veces más mensajes con GPT-5.

10 veces más generación de imágenes por día .

10 veces más carga de archivos e imágenes .

Mayor memoria, lo que permite respuestas más personalizadas y consistentes.

Según OpenAI, el objetivo es que más personas puedan aprovechar las capacidades avanzadas de la IA sin necesidad de contratar el plan Plus.

Cuánto cuesta ChatGPT Go en Argentina

El nuevo plan tiene un valor de 6 dólares mensuales, lo que lo convierte en la opción paga más accesible de ChatGPT hasta el momento. De esta manera, se ubica entre la versión gratuita y ChatGPT Plus, que tiene un costo más elevado.

Cómo obtener ChatGPT Go gratis con Rappi

A partir del 15 de diciembre, los usuarios de Rappi en Argentina —y en otros países de la región— podrán acceder a ChatGPT Go sin costo por tiempo limitado.

Los usuarios regulares de Rappi obtendrán un mes gratis de ChatGPT Go.

Los usuarios Rappi Pro Black podrán acceder a hasta seis meses gratuitos del servicio.

La suscripción se gestiona directamente desde la aplicación de Rappi, donde se habilitará la opción para activar el beneficio.

Cómo suscribirse a ChatGPT Go sin Rappi

Quienes no usen Rappi también pueden acceder al nuevo plan siguiendo estos pasos:

Ingresar a chat.openai.com o descargar la app de ChatGPT. Crear una cuenta o iniciar sesión con un usuario existente. Seleccionar ChatGPT Go como plan de suscripción. Confirmar el pago mensual.

Si ya usás la versión gratuita de ChatGPT, podés mejorar el plan directamente desde la app o la web sin perder tu cuenta.

Por qué OpenAI apuesta fuerte por América Latina

Desde OpenAI destacaron el crecimiento sostenido del uso de inteligencia artificial en la región. Según la compañía, la cantidad de usuarios semanales de ChatGPT en América Latina casi se triplicó en el último año.

“Hemos visto un gran interés por adoptar la IA y los beneficios que conlleva”, explicó Jason Kwon, Chief Strategy Officer de OpenAI, al anunciar el lanzamiento de ChatGPT Go en la región.

Con esta nueva opción, OpenAI busca consolidar su presencia en mercados como Argentina y facilitar el acceso a herramientas avanzadas de IA para estudio, trabajo y uso cotidiano.