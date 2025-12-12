Volvió el Motorola V235: así es el modelo 2026 “Industria Argentina”, según la Inteligencia artificial ChatGPT

El Motorola V235 es un teléfono tipo “clamshell” que fue lanzado originalmente en 2005 como un modelo de baja y media gama para la época. Llegó al mercado local pocos meses después y fue distribuido por operadores como Movistar. Era conocido por su cámara VGA, radio/MP3 limitado, display externo y su bajo precio para el público masivo. Ahora, la Inteligencia artificial ChatGPT reveló cómo sería un modelo 2026 “Industria Argentina”.

Antes de mostrar los detalles del nuevo dispositivo, generado por la IA, la herramienta desarrollada por Open AI recordó: “En los años siguientes de su lanzamiento, el V235 pasó a ser un icono de ‘celulares almejita’ que muchos recuerdan como un terminal económico y ubicuo en la primera mitad de la década de 2000 en Argentina”. “Hay ventas y remates de unidades en sitios de coleccionistas/mercado local todavía hoy”, agregó.

Luego, en un “resumen rápido”, ChatGPT explicó que un nuevo Motorola V235 sería una “versión flip moderna (híbrido retro-premium)” pensada para el mercado local y la exportación regional. “Ensamblada en Tierra del Fuego con componentes importados y un enfoque en sostenibilidad, reparabilidad y conectividad 5G básica”, detalló la Inteligencia artificial.

Cómo es el Motorola V235 modelo 2026 “Industria Argentina”, según la IA

Diseño y concepto

Factor de forma: tapa (“clamshell”) compacta, bisagra robusta con acabado mate; claro guiño al V235 original (líneas suaves, tamaño de bolsillo) pero con pantalla exterior OLED alargada para notificaciones, y pantalla interior plegable AMOLED flexible de 6.2" (cuando está abierta).

tapa (“clamshell”) compacta, bisagra robusta con acabado mate; claro guiño al V235 original (líneas suaves, tamaño de bolsillo) pero con pantalla exterior OLED alargada para notificaciones, y pantalla interior plegable AMOLED flexible de 6.2" (cuando está abierta). Carcasa: policarbonato reforzado + marco de aluminio reciclado; versión “edición Buenos Aires” con textura que recuerda al cuero de los taxis antiguos (sutil, no literal).

policarbonato reforzado + marco de aluminio reciclado; versión “edición Buenos Aires” con textura que recuerda al cuero de los taxis antiguos (sutil, no literal). Colores: grafito, blanco perla, y una edición limitada “Azul Plata” inspirada en la paleta de los primeros celulares Motorola vendidos en Argentina.

grafito, blanco perla, y una edición limitada “Azul Plata” inspirada en la paleta de los primeros celulares Motorola vendidos en Argentina. Sostenibilidad: tapa trasera modular intercambiable (para reparación/reciclado) y empaques con cartón de proveedores locales.

El celular Motorola V235 era un terminal económico para su época.

Especificaciones técnicas (propuesta)

Redes: 4G LTE / 5G NSA (bandas compatibles con operadores argentinos)

4G LTE / 5G NSA (bandas compatibles con operadores argentinos) Pantallas: exterior OLED 1.9" (always-on), interior plegable AMOLED 6.2" 120 Hz

exterior OLED 1.9" (always-on), interior plegable AMOLED 6.2" 120 Hz Procesador: SoC de rango medio (ej. equivalente a Snapdragon 6-series o similar), optimizado para eficiencia energética

SoC de rango medio (ej. equivalente a Snapdragon 6-series o similar), optimizado para eficiencia energética RAM / almacenamiento: 6–8 GB RAM / 128–256 GB almacenamiento + ranura microSD

6–8 GB RAM / 128–256 GB almacenamiento + ranura microSD Batería: 3.800–4.000 mAh con carga rápida (PD) y carga inversa para accesorios

Así es el Motorola V235 modelo 2026 “Industria Argentina”, según la Inteligencia artificial ChatGPT

Cámaras: principal 50 MP (multi-pixel), ultrawide 8 MP, cámara interna para selfies 16 MP; cámara externa y mini-flash para la tapa externa

principal 50 MP (multi-pixel), ultrawide 8 MP, cámara interna para selfies 16 MP; cámara externa y mini-flash para la tapa externa Audio: altavoz estéreo, con sintonizador de FM y radio digital (función nostálgica para mercados regionales)

altavoz estéreo, con sintonizador de FM y radio digital (función nostálgica para mercados regionales) Conectividad local: FM/AM (opcional), NFC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6

FM/AM (opcional), NFC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 Extras: lector de huella lateral, gigabit over-LTE fallback, resistencia IP54, bisagra testeada para 200k aperturas

Software y experiencia de usuario

Android con capa Motorola liviana : funciones exclusivas tipo “gestos con tapa cerrada” (responder llamadas, cámara rápida, pagos con NFC desde la tapa).

: funciones exclusivas tipo “gestos con tapa cerrada” (responder llamadas, cámara rápida, pagos con NFC desde la tapa). Modos regionales: perfil “Ahorro de datos” y “Batería extendida” pensado para zonas con conectividad irregular (uso real en amplias zonas del país).

perfil “Ahorro de datos” y “Batería extendida” pensado para zonas con conectividad irregular (uso real en amplias zonas del país). Soporte y reparabilidad: manuales locales y repuestos en stock en Ushuaia/Río Grande. Política de reparación en 72–96 horas (objetivo).

Producción en Argentina: dónde y por qué

La fabricación/ensamblaje se ubicaría en Tierra del Fuego, el centro tradicional de ensamble de electrónicos en Argentina. Allí funcionan plantas y un ecosistema logístico preparado para ensamblar celulares con incentivos industriales y mano de obra especializada.

Posicionamiento de mercado

Segmento: retro-premium / midrange para usuarios que quieren diseño distinto al slab-phone y valoran reparación + sostenibilidad.

"Imaginá sacar el V235 de 2026 del bolsillo: sigues con la nostalgia del “almejita”, pero al abrirlo aparece una pantalla interior grande y nítida; la tapa externa te muestra notificaciones y acepta pagos con un toque. Es liviano, reparable, y cuando llamás al servicio técnico te atienden desde la isla donde fue ensamblado. Motorola recupera un clásico y lo convierte en un teléfono con identidad regional: diseño retro, alma moderna, ensamblado en Tierra del Fuego para el mercado que mejor entiende la calle y la radio argentina", completó la IA ChatGPT.