Asombro por el celular plegable "más potente" de Motorola con diseño renovado

La familia razr siempre fue reconocida por su audacia y expresión única, y su próxima generación no será la excepción. Los nuevos modelos, tanto el motorola razr 60 ultra como el motorola razr 60, prometen ofrecer a los usuarios una experiencia incomparable con moto ai, que potencia tanto la creatividad como la productividad. Estos nuevos dispositivos tienen un diseño flip que se renovó y mejoró.

Tanto el motorola razr 60 como su versión "ultra" presentan pantallas flip más grandes y vibrantes, así como displays externos más inteligentes e interactivos. Además, se presentan en una variedad de materiales y acabados de primera calidad, incluyendo una versión con acabado en madera y otra fabricada con Alcantara, gracias a una colaboración creativa con la emblemática marca italiana.

Una de las características más destacadas de estos teléfonos es la colaboración exclusiva de Motorola con Pantone, lo que permite ofrecer colores sorprendentes y deliciosos. Luego, gracias a su formato compacto y resistente, ambos modelos son los teléfonos plegables más duraderos de la marca, con una bisagra reforzada con titanio y protección IP48 contra el polvo y el agua.

Estos nuevos razr son verdaderos todo terreno gracias a sus sistemas de cámara de última generación, hardware potente y software intuitivo, brindando a los usuarios infinitas posibilidades con tan solo tener este teléfono en el bolsillo. Por otro lado, moto ai está revolucionando la forma en que realizamos nuestras tareas diarias, convirtiéndose en un asistente proactivo e intuitivo.

Esta familia razr incorpora un conjunto de indicaciones avanzadas de moto ai, como "¿Qué me perdí?" (Catch Me Up), "Presta atención" (Pay Attention) y "Guarda esto" (Remember This), que fueron desarrolladas teniendo en cuenta los comentarios de los consumidores.