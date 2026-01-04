El camino judicial de Nicolás Maduro en suelo estadounidense comenzó en el corazón de Sunset Park, al sur de Brooklyn. Allí está el Metropolitan Detention Center (MDC), la prisión federal que funciona como centro de detención administrativa y que, desde este sábado, se convirtió en la residencia temporal del líder chavista y su esposa, Cilia Flores.

El penal no es una cárcel común: es una fortaleza urbana. Construido a principios de los '90 para descomprimir el sistema carcelario de Nueva York, el edificio está conectado directamente con los tribunales federales a través de túneles subterráneos, lo que permite trasladar a los detenidos a sus audiencias sin que vean la luz del día y sin exponerlos a la vía pública.

El complejo está rodeado de barreras de acero capaces de detener la embestida de un camión de siete toneladas, y cuenta con un sistema de vigilancia de última generación con cámaras de largo alcance que monitorean cada centímetro del exterior.

Estas medidas extremas no son casualidad, sino el resultado de un historial conflictivo. Los protocolos se endurecieron drásticamente después del año 2000, cuando Mamdouh Mahmud Salim, mano derecha de Osama bin Laden, apuñaló a un guardia en el ojo con un peine afilado.

Según los reportes sobre las condiciones de vida en el MDC, Maduro podría ser alojado en la Unidad de Vivienda Especial (SHU, por sus siglas en inglés), ubicada en el piso 10. Este sector es conocido por su rigurosidad: los internos permanecen aislados durante 23 horas al día en celdas de seis metros de largo, sin contacto visual ni físico con otros reclusos. En este régimen, las comidas se sirven a través de una ranura en la puerta y la única hora de recreación se realiza en un espacio cerrado y solitario. Las visitas y las llamadas telefónicas están restringidas.

Quiénes estuvieron presos en el MDC

El MDC de Brooklyn alojó a algunos de los criminales más buscados del mundo antes de recibir sus condenas definitivas. Por sus pasillos pasó Joaquín "El Chapo" Guzmán antes de ser enviado a la prisión ADX Florence en Colorado. Actualmente, el penal alberga a más de 1.300 reclusos (aunque tiene capacidad para 1.600), entre los que se encuentran figuras pesadas del narcotráfico mexicano como Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa; Rafael Caro Quintero y Néstor Isidro Pérez Salas.

Pero la lista de "huéspedes" no se limita al crimen organizado tradicional. En el MDC también estuvieron detenidos miembros de la red terrorista Al Qaeda tras los atentados del 11 de septiembre, y figuras mediáticas como el rapero Sean "Diddy" Combs, acusado de tráfico sexual, y Ghislaine Maxwell, la socia del fallecido magnate Jeffrey Epstein. También pasó por allí el histórico jefe de la mafia John Gotti.