El Departamento de Justicia publicó una centena de archivos del caso Epstein

Finalmente, después de semanas de silencio sin confirmar cuándo ni cómo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó una centena de archivos del caso de pederasta fallecido Jeffrey Epstein, a horas de que se termine el plazo de 30 días fijado por la ley que promulgó el Congreso estadounidense el 20 de noviembre.

Hay imágenes del proxeneta con mujeres y con algunos famosos de la élite internacional, que demuestran los vínculos que tenían con el propio Epstein.

El legislador demócrata Robert García confirmó la publicación de la oficina de Justicia en un posteo en su cuenta de X, aunque denunció que "no es una publicación completa" y que desde su bancada ya "empezó una revisión exhaustiva". "Mantendremos informados a los estadounidenses. Seguiremos proporcionando actualizaciones", escribió García.

Noticia en desarrollo...