La primera ministra japonesa disolverá el Parlamento el viernes y convocará elecciones

FOTO DE ARCHIVO: Sanae Takaichi, primera ministra de Japón, habla durante una conferencia de prensa en la oficina del primer ministro en Tokio, Japón

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, anunció que disolverá ‍el Parlamento ⁠el viernes y convocará elecciones generales para buscar el apoyo de los votantes a un aumento del gasto y a una nueva estrategia de seguridad que se espera acelere el aumento de ‌la defensa de Japón.

La ⁠votación anticipada decidirá la ⁠totalidad de los 465 escaños de la Cámara Baja del Parlamento ‍y supondrá la primera prueba electoral para Takaichi ⁠desde que se ‌convirtió en la primera mujer primera ministra de Japón en octubre.

La convocatoria de elecciones anticipadas le permitiría aprovechar el ‌fuerte apoyo ‌público para reforzar su control sobre el gobernante Partido Liberal Democrático y apuntalar la frágil mayoría de ​su coalición.

Las elecciones pondrán a prueba el apetito de los votantes por un mayor gasto en un momento en que el aumento del coste de la vida ‍es la principal preocupación de los ciudadanos. Una encuesta publicada por la cadena pública NHK la semana pasada reveló que el 45% ​de los encuestados citaban los precios como su principal preocupación, seguidos ​de la diplomacia y la seguridad nacional, con un 16%.

(Información ⁠de Tim Kelly y Satoshi Sugiyama; edición de Toby Chopra; editado en español por Patrycja Dobrowolska)