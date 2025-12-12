Demócratas difundieron fotos de Epstein con Trump, Gates y Clinton

Trump junto a Epstein, en una de las imágenes que este viernes difundieron los demócratas.

Un grupo de legisladores demócratas de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos difundieron este viernes un paquete de imágenes del delincuente sexual fallecido Jeffrey Epstein, donde se lo ve posando junto al presidente Donald Trump, al ex presidente Clinton y al empresario Bill Gates. Las fotos fueron publicadas por el Comité de Supervisión de la Cámara baja estadounidense.

El caso Epstein suma un nuevo capítulo, después de que el Parlamento estadounidense presionara al presidente Trump a promulgar una ley que lo obligaba a publicar todos los archivos correspondientes al caso del depredador sexual fallecido. En ese contexto, Trump se desligó del tema al afirmar que Epstein era demócrata y, por ende, "un problema de los demócratas". Después de eso acusó a Clinton y a Gates de tener relación con él. Las imágenes de hoy lo dejan peor parado aún.

Clinton y Gates ya habían sido vinculados con Epstein, pero ésta es la primera vez que aparecen de forma explícita en fotografías junto al financista. Trump por su parte, si bien ya se conocían fotos con él, está cada vez más complicado. Afirmó haber sido amigo de Epstein antes de que fuera condenado por abuso y tráfico de menores, pero negó tener conocimiento sobre los delitos que cometía. Sin embargo, hace algunas semanas el Comité de Supervisión difundió una serie de correos electrónicos entre Epstein y el periodista Michael Wolff, en el que el fallecido aseguró que el republicano "sabía sobre las chicas" que fueron víctimas de sus abusos durante años.

Desde el Comité de Supervisión señalaron que existen alrededor de 95.000 imágenes del escándalo Epstein, pero hoy difundieron sólo 19. Aún no confirmaron si publicarán las demás ni cuando lo harían. Las expectativas están puestas en que sean publicadas en los próximos días a partir de la ley promulgada el 20 de noviembre, que obliga al Ejecutivo y al Departamento de Justicia de los Estados Unidos a publicar todos los archivos correspondientes al escándalo en un plazo de 30 días, que se cumplirá el próximo sábado.

Las fotos que difundieron los demócratas del Comité de Supervisión