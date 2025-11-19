Obligado, Trump promulgó la ley que lo obliga a publicar los documentos del caso Epstein

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó la Ley aprobada por el Senado de ese país que obliga a desclasificar y publicar los documentos relacionados con la investigación sobre el pederasta Jeffrey Epstein. La medida avanzó con rapidez después de que la Cámara de Representantes diera su aval horas antes con un apoyo abrumador: 427 votos a favor y apenas uno en contra. La firma se hizo durante la noche y luego lo confirmó a través de la red social Truth.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el martes, por amplia mayoría, obligar al gobierno de Trump a publicar todos los documentos y evidencia que tiene sobre el escándalo por la red de tráfico y explotación sexual que manejaba el hoy fallecido Jeffrey Epstein, un empresario y amigo del mandatario, quien se cree que podría aparecer varias veces mencionado.

El presidente Trump, que niega cualquier vínculo con la red criminal y evitó difundir la documentación que posee el Gobierno, hace unos días prometió que si el Congreso aprobaba el proyecto de ley, él lo iba a promulgar. Voces del Senado anticiparon que aprobarían automáticamente el proyecto en caso de que obtuviera la media sanción en la Cámara de Representantes, cosa que finalmente ocurrió: el líder demócrata en la Cámara Alta, Chuck Schumer, pidió el envío automático al Ejecutivo y nadie se opuso. Ni siquiera los propios republicanos, que si bien son mayoría en el Senado, días atrás hubo alguno de sus legisladores que pidieron públicamente la difusión de los documentos.

Luego de que se conociera la firma, en un mensaje en sus redes sociales, Donald Trump sostuvo que "Jeffrey Epstein, quien fue acusado por el Departamento de Justicia de Trump en 2019 (¡No por los Demócratas!), era un Demócrata de toda la vida, donó Miles de Dólares a Políticos Demócratas, y estaba profundamente asociado con muchas figuras Demócratas conocidas, como Bill Clinton".

Trump, acorralado: qué dijo antes del debate en el Senado

Minutos antes de la decisión del Senado, Trump escribió en su cuenta en la red Truth Social que a él "le daba igual" cuándo la Cámara alta iba a aprobara la ley. También dijo que lo que realmente le importa es que los republicanos no olviden "todas las victorias" que su Gobierno consiguió en los últimos meses.

"Lo único que no quiero es que los republicanos aparten la vista de todas las victorias que hemos tenido, incluyendo el gran y hermoso proyecto de ley", comenzó Trump en su mensaje. Luego enumeró algunos presuntos logros de su gestión, entre los que mencionó "frenar la inflación récord de Biden", "detener ocho guerras" y "darles una gran derrota a los demócratas al final de su gobierno".

Los demócratas denunciaron que si Trump "quisiera" difundir los documentos, "podría hacerlo"

"Si el presidente Trump quisiera divulgar los archivos de Epstein, podría hacerlo mañana mismo. Sin embargo, ha optado por no hacerlo", aseguró Pete Aguilar, líder del Caucus Hispano demócrata -el organismo parlamentario que representa a los legisladores latinos- en la Cámara de Representantes, durante una conferencia de prensa en la Cámara Baja antes de la votación de la ley que ya se aprobó en la Cámara y espera ahora el tratamiento en el Senado.

Pocas horas después, el propio Chuck Schumer pidió que ni bien entre para su debate el proyecto de ley, sea aprobado de manera unánime y sin modificaciones. Ningún senador se negó, lo cual se respetó al momento del debate sobre el proyecto en el Senado este miércoles.