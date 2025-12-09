A 3 años del crimen de Lautaro y Lucas: qué se sabe y cuándo será el juicio

Este martes se cumplen tres años del crimen que tuvo como víctimas a los jóvenes Lautaro Morello y Lucas Escalante. Los chicos fueron vistos por última vez el 9 de diciembre de 2022, durante los festejos por el triunfo de la Selección argentina ante Países Bajos en el Mundial de Qatar. La causa, hasta el momento, cuenta con tres imputados principales y se estima que el juicio se llevará a cabo entre el 13 y el 17 de abril de 2026, en el Tribunal N°2 de Florencio Varela.

Días después de la desaparición de los jóvenes, la Policía halló a Morello sin vida en un descampado cercano a la autopista Buen Ayre, de la localidad bonaerense de Guernica. La autopsia realizada a la víctima reveló que falleció por "asfixia mecánica" y que durante su rapto había sido torturado, dado que el cuerpo presentaba un dedo fracturado y múltiples fracturas. Según fuentes oficiales, el mismo fue encontrado recostado boca abajo, "semicalcinado y en avanzado estado de descomposición".

Por su parte, Escalante sigue desaparecido hasta el día de la fecha. Sin embargo, los investigadores confirman que también fue asesinado pese a que su cuerpo sigue sin aparecer. La principal hipótesis de la fiscalía sostiene que el crimen estaría vinculado a la venta de vales de nafta, pertenecientes a las fuerzas policiales de la provincia.

Los imputados por el crimen de Lucas Escalante y Lautaro Morello

Bajo el marco de las investigaciones por la desaparición y homicidio de los dos jóvenes en el partido de Florencio Varela, la causa cuenta con varios sospechosos a los cuales se les adjudican distintos tipos de responsabilidades en el delito.

El ex comisario mayor de la Bonaerense, Francisco "Coco" Centurión, está acusado por la sustracción de caudales públicos en concurso real con privación ilegítima de la libertad, agravada por haber durado más de un mes y por ser cometida con violencia.

Por su parte, el hijo de Centurión, Cristian y su sobrino, Maximiliano Centurión, son sospechosos del delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y ensañamiento en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida con violencia.

Por último, otro imputado en la causa fue Sergio Argañaraz, ex comisario de la Seccional 4 de la Policía bonaerense. El efectivo solicitó un juicio abreviado y la Justicia estableció que deberá cumplir una condena de prisión efectiva por 3 años. Los jueces encontraron a Argañaraz culpable por el delito de encubrimiento calificado y por incumplimiento de los deberes de funcionario.