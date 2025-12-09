Microsoft lanzó su IA para crear imágenes: descargala gratis en 6 pasos

La compañía reveló recientemente MAI-Image-1, un modelo desarrollado internamente que traduce texto en imágenes, priorizando detalles realistas, iluminación natural y rapidez de procesamiento. La herramienta ya está disponible en plataformas como Bing Image Creator y en algunas funciones de Microsoft 365 Copilot.
Si querés generar imágenes a partir de una idea, sin costo y desde tu navegador o celular, estos son los pasos para hacerlo.
Cómo usar MAI-Image-1 gratis
- Entrá al sitio de Bing Image Creator. Podés hacerlo desde tu navegador o la app móvil de Bing.
- Iniciá sesión con tu cuenta Microsoft.
- En el menú de selección de modelo, elegí MAI-Image-1.
- Escribí lo que querés generar: una descripción clara de la escena, estilo, iluminación o ambiente que imaginás. Cuanto más detallado sea el “prompt”, mejor será el resultado.
- Presioná “Generar” y esperá unos segundos. La IA producirá una imagen basada en tu descripción.
- Cuando tengas la imagen, podés descargarla o guardarla. También podés compartirla o usarla libremente según tus necesidades.
Además, si usás Microsoft 365 Copilot, MAI-Image-1 puede integrarse al flujo de trabajo para crear imágenes dentro de documentos, presentaciones o diseños —sin salir del ecosistema de Microsoft.
Qué ofrece y por qué puede interesarte
-
Imágenes fotorrealistas: MAI-Image-1 se destaca por su calidad visual: luces, sombras, detalles y atmósferas muy realistas. Ideal para paisajes, productos, presentaciones o ilustraciones.
-
Velocidad y eficiencia: el modelo es rápido y permite generar varias variaciones en pocos segundos, útil si querés experimentar ideas o iterar diseños.
-
Gratis y accesible: no necesitás pagar, instalar software especial ni tener conocimientos técnicos. Solo necesitás una cuenta Microsoft y un navegador.
-
Versatilidad de uso: desde imágenes creativas, artísticas o surrealistas, hasta gráficos útiles para trabajos, presentaciones o posteos.
Qué tener en cuenta
-
Los resultados dependen mucho de la calidad del prompt: si no describís bien lo que querés, la imagen puede quedar genérica o con errores.
-
Como con cualquier herramienta de IA, hay que revisar derechos de uso, privacidad y originalidad. No siempre conviene usar la imagen “tal cual” sin revisar.
-
La herramienta puede estar sujeta a limitaciones de uso según región o tipo de cuenta Microsoft, por lo que conviene verificar las condiciones de acceso.