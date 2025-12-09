Microsoft lanzó su IA para crear imágenes: descargala gratis en 6 pasos

La compañía reveló recientemente MAI-Image-1, un modelo desarrollado internamente que traduce texto en imágenes, priorizando detalles realistas, iluminación natural y rapidez de procesamiento. La herramienta ya está disponible en plataformas como Bing Image Creator y en algunas funciones de Microsoft 365 Copilot.

Si querés generar imágenes a partir de una idea, sin costo y desde tu navegador o celular, estos son los pasos para hacerlo.

Cómo usar MAI-Image-1 gratis

Entrá al sitio de Bing Image Creator. Podés hacerlo desde tu navegador o la app móvil de Bing. Iniciá sesión con tu cuenta Microsoft. En el menú de selección de modelo, elegí MAI-Image-1. Escribí lo que querés generar: una descripción clara de la escena, estilo, iluminación o ambiente que imaginás. Cuanto más detallado sea el “prompt”, mejor será el resultado. Presioná “Generar” y esperá unos segundos. La IA producirá una imagen basada en tu descripción. Cuando tengas la imagen, podés descargarla o guardarla. También podés compartirla o usarla libremente según tus necesidades.

Además, si usás Microsoft 365 Copilot, MAI-Image-1 puede integrarse al flujo de trabajo para crear imágenes dentro de documentos, presentaciones o diseños —sin salir del ecosistema de Microsoft.

Qué ofrece y por qué puede interesarte

Imágenes fotorrealistas : MAI-Image-1 se destaca por su calidad visual: luces, sombras, detalles y atmósferas muy realistas. Ideal para paisajes, productos, presentaciones o ilustraciones.

Velocidad y eficiencia : el modelo es rápido y permite generar varias variaciones en pocos segundos, útil si querés experimentar ideas o iterar diseños.

Gratis y accesible : no necesitás pagar, instalar software especial ni tener conocimientos técnicos. Solo necesitás una cuenta Microsoft y un navegador.

Versatilidad de uso: desde imágenes creativas, artísticas o surrealistas, hasta gráficos útiles para trabajos, presentaciones o posteos.

Qué tener en cuenta