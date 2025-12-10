Tiene solo 2000 habitantes y existe hace 185 años: el pueblito que queda en el municipio más chico de la provincia de Buenos Aires

Si estás pensando las próximas escapadas de fin de semana, este dato particular podría ser de tu interés. Si sos de los que disfruta desconectar de la rutina diaria con viajes cortos a lugares cercanos, tenés que conocer el pueblo de Tordillo.

Queda en la provincia de Buenos Aires, en el partido homónimo, donde su ciudad cabecera es General Conesa. Según el último Censo, en el pueblito de Tordillo solo viven 2.542 personas. Qué atractivos esconde este lugar.

Tordillo, el municipio más pequeño de la provincia de Buenos Aires

En términos demográficos, Tordillo es el municipio más pequeño de la provincia de Buenos Aires. Se fundó a mediados del siglo XIX y conserva construcciones muy antiguas, que representan el principal atractivo turístico para los visitantes.

Este municipio también es reconocido por estar rodeado de pastizales y de plantaciones nativas de Celtis Tala, que conforman el monte de Tordillo. El partido se llama así porque heredó su nombre de una leyenda antigua, imposible de chequear. Los registros históricos cuentan que se debe a un caballo salvaje de pelaje tordillo, que recorría la zona y que nunca fue atrapado por los lugareños.

Aunque había pueblos originarios que habitaron la zona durante cientos de años, en 1740 la comunidad local se convirtió en un pueblo jesuita y se produjo la fundación oficial de Tordillo en el siglo XIX. Particularmente, este municipio se creó por orden de Juan Manuel de Rosas el 20 de diciembre de 1839. Sin embargo, su trazado urbano data recién a partir del 16 de julio de 1881.

Las fiestas regionales que se celebran en el municipio bonaerense más pequeño

Las personas que eligen este pequeño pueblito como destino turístico coinciden en que es ideal visitar Tordillo durante un fin de semana y recorrer sus callecitas caminando. También destacan la visita a la plaza principal para observar la naturaleza y aprender sobre la historia de sus construcciones.

Sin embargo, existen fechas muy especiales para conocer el pueblo, que se caracteriza por dos celebraciones principales. Por un lado, el festejo de su fundación, que dura dos días e incluye recitales multitudinarios. Por el otro, la Fiesta Provincial del Alumno Rural.

Quienes deseen conocer el municipio más pequeño de la provincia de Buenos Aires deben tener en cuenta que Tordillo se extiende sobre un área de 1.330 kilómetros cuadrados y se conforma de distintas localidades. Además, limita con los partidos de General Lavalle, Dolores, Castelli y Maipú.