El turismo aventura consolida a La Rioja como uno de los destinos preferidos: los números del fin de semana largo

Según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), La Rioja se consagra como lugar elegir por los argentinos por el turismo aventura que ofrece en la región y sostiene su atractivo turístico dentro del mapa turístico. Esto generó en el último fin de semana largo del año, una ocupación hotelera que rondó el 40%.

Los datos arrojados por el Observatorio Económico de Turismo provincial, el feriado comenzó con un nivel de reservas hoteleras cercano al 36%. Sin embargo, esos números mejoraron con la llegada espontánea de centenares de turistas, principalmente de la región. El organismo calificó el movimiento turístico en la provincia como “moderado”, en línea con un contexto nacional marcado por la contracción de la demanda.

Los destinos que concentraron el mayor flujo de visitantes fueron Chilecito, Villa Unión y Famatina, considerados puntos estratégicos por su proximidad a atractivos como el Parque Nacional Talampaya, la Cordillera de los Andes, el histórico Cable Carril, el circuito de bodegas y las sierras de Famatina.

En cuanto al gasto, CAME informó que el promedio diario por persona se ubicó en torno a los $85.000, mientras que la estadía media fue de dos días, lo que confirma un movimiento turístico acotado, con visitas breves pero concentradas en los principales corredores provinciales.

Finalmente, el informe destacó el rol del programa Previaje Riojano, Movete por La Rioja con Chachos que continuó generando oportunidades para el sector y ayudó a mitigar el impacto de la caída generalizada de la demanda turística en el país durante este último fin de semana largo de 2025.

Turismo responsable en la provincia

El Gobierno de La Rioja, a través de la Secretaría de Turismo, inauguró oficialmente el Portal de Ingreso al sendero Las Torres, un nuevo circuito dentro de la Reserva de Usos Múltiples Guasamayo. La apertura se realizó en el marco del Programa de Infraestructura y Señalética Turística, con el objetivo de jerarquizar y mejorar la experiencia de quienes visitan la reserva.

La Reserva Provincial Guasamayo es un tesoro de los Llanos Riojanos ubicada en Gral. Facundo Quiroga, un sitio donde la naturaleza sorprende en cada paso. Es conocida por sus formaciones rocosas (como "El Loro"), su rica historia precolombina, bosques petrificados y paisajes ocres y rojizos que muestran la erosión de miles de años, siendo un tesoro natural y cultural único en una área protegida de la provincia.

La obra realizada no solo embellece y organiza el espacio, sino que también facilita el acceso, ampliando las posibilidades para quienes desean disfrutar de la naturaleza local. Además, el nuevo portal mejora la orientación dentro de la reserva y fomenta un turismo responsable, en armonía con el entorno.

Se trata de una iniciativa en la cual se trabajó en conjunto con los municipios, que continúan impulsando acciones para fortalecer y diversificar la oferta turística de la región.

Las autoridades destacaron que se continúa avanzando en un desarrollo turístico planificado y sostenible, guiado por el Plan Estratégico de Turismo, que orienta cada iniciativa hacia la preservación ambiental, la calidad de los servicios y la consolidación de destinos más accesibles y atractivos.