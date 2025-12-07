Turismo responsable en La Rioja: así es el plan de fortalecimiento de reservas naturales en la provincia

El Gobierno de La Rioja, a través de la Secretaría de Turismo, inauguró oficialmente el Portal de Ingreso al sendero Las Torres, un nuevo circuito dentro de la Reserva de Usos Múltiples Guasamayo. La apertura se realizó en el marco del Programa de Infraestructura y Señalética Turística, con el objetivo de jerarquizar y mejorar la experiencia de quienes visitan la reserva.

La Reserva Provincial Guasamayo es un tesoro de los Llanos Riojanos ubicada en Gral. Facundo Quiroga, un sitio donde la naturaleza sorprende en cada paso. Es conocida por sus formaciones rocosas (como "El Loro"), su rica historia precolombina, bosques petrificados y paisajes ocres y rojizos que muestran la erosión de miles de años, siendo un tesoro natural y cultural único en una área protegida de la provincia.

La obra realizada no solo embellece y organiza el espacio, sino que también facilita el acceso, ampliando las posibilidades para quienes desean disfrutar de la naturaleza local. Además, el nuevo portal mejora la orientación dentro de la reserva y fomenta un turismo responsable, en armonía con el entorno.

Se trata de una iniciativa en la cual se trabajó en conjunto con los municipios, que continúan impulsando acciones para fortalecer y diversificar la oferta turística de la región.

Las autoridades destacaron que se continúa avanzando en un desarrollo turístico planificado y sostenible, guiado por el Plan Estratégico de Turismo, que orienta cada iniciativa hacia la preservación ambiental, la calidad de los servicios y la consolidación de destinos más accesibles y atractivos.

El programa

El Programa de Infraestructura y Señalética Turística de La Rioja es una iniciativa gubernamental para mejorar los destinos turísticos mediante la construcción de bases físicas (infraestructura) como portales de ingreso y senderos, y la instalación de cartelería clara y unificada (señalética) para guiar y enriquecer la experiencia del visitante, creando una imagen coherente y facilitando el acceso a atractivos naturales y culturales.

El objetivo de esta acción es dar identidad visual, mejorar la orientación y la percepción del turista, haciendo la visita más fácil y placentera.

La Rioja busca potenciar el turismo artesanal

La provincia de La Rioja presentó la Guía de Recomendaciones para la Gestión de Calidad Turística para Artesanos, una herramienta diseñada para mejorar la promoción, exposición y comercialización de sus productos. Esta iniciativa busca fortalecer el trabajo del sector artesanal e integrarlo de manera más efectiva con la actividad turística, resaltando su rol como transmisores de la identidad y la cultura riojana.

La presentación de la guía se realizó en el marco del Día Internacional de la Calidad, destacando la importancia de promover la excelencia y la mejora continua en los servicios. En el ámbito turístico, esta jornada subraya la necesidad de ofrecer experiencias de alta calidad, garantizar la satisfacción de los visitantes, profesionalizar a quienes trabajan en el sector y valorar las buenas prácticas que fortalecen la economía local y la identidad cultural.