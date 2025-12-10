Confirman un nuevo caso de tos convulsa en Neuquén

En las últimas horas, la provincia de Neuquén registró un nuevo caso de tos convulsa. En esta ocasión, se trata de una beba de tan solo dos meses quien debió ser internada en el Hospital Dr. Horacio Heller tras confirmarse la infección. El Ministerio de Salud de Neuquén dio detalles respecto al diagnóstico de la niña y se encuentran en alerta por los reportes sanitarios oficiales, que indican un aumento de los casos de esta infección bacteriana con respecto a años anteriores.

Actualmente, la paciente se encuentra en aislamiento bajo asistencia de oxígeno, luego de confirmarse la presencia de antecedentes de dificultades respiratorias. Según los medios locales, la nena se encuentra estable y sin riesgo inmediato, siendo acompañada por su familia.

Por su parte, este nuevo caso genera inquietud a nivel nacional. Cabe recordar que el Ministerio de Salud de la Nación confirmó recientemente que esta enfermedad ha tenido un incremento respecto a los últimos años. Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, se presentaron -hasta el mes de noviembre- 5.110 sospechas y 688 casos confirmados de tos convulsa, un dato que señala la tasa más alta desde 2020. A su vez, el documento señala que en lo que va del año, se registraron un total de siete fallecimientos, todos de menores de dos años.

Por último, el informe indica una concentración de la infección en las zonas Centro y Sur del país. El epicentro reciente de la enfermedad estaría situado en la provincia de Tierra del Fuego, donde desde principios de julio se observa una curva ascendente derivada de los brotes que hubo en la ciudad de Ushuaia. Por el momento, la tendencia no muestra signos de reversión.

Cómo estar alerta ante la aparición de síntomas de tos convulsa

La tos convulsa, también llamada tos ferina o coqueluche, es una enfermedad respiratoria aguda y por demás contagiosa. La misma se basa en una infección bacteriana de las vías respiratorias la cual provoca una fuerte tos que en muchos casos llega a ser incontrolable.

El cuadro clínico suele incluir además de la tos, la posibilidad de vómitos, dificultad respiratoria, color facial inusual o pausas temporales en la respiración. En el caso de lactantes menores de seis meses, el síntoma predominante suele ser la dificultad para respirar, aún cuando existe ausencia de tos.

Tanto desde el Ministerio de Salud de la Nación como desde los organismos internacionales, se señala que: "La consulta médica oportuna es decisiva ante ataques de tos prolongados, coloración azulada o pálida, dificultad respiratoria, vómitos o pausas notables en la respiración".

Finalmente, se indica que la evolución clínica de este padecimiento contempla tres fases o etapas: catarral, paroxística y de convalecencia. Los casos más graves se corresponden mayormente con personas que no han recibido las vacunas de rutina.