Milei creó la Secretaría de Asuntos Nucleares para ser "la Arabia Saudita del Uranio"

El gobierno de Javier Milei creó la Secretaría de Asuntos Nucleares con el propósito de "coordinar áreas que conforman el sector nuclear argentino" y aseguró que tiene capacidad para convertirse en "la Arabia saudita del Uranio". A su cargo estará Federico Ramos Napoli, un ex integrante de la Secretaría General de Karina Milei y que hasta ahora era el presidente de Dioxitek S.A, una empresa especializada en la conversión de uranio.

A través del Decreto 866/2025, publicado este martes en el boletín oficial, el Gobierno realizó una serie de modificaciones en la estructura del Poder Ejecutivo. Entre ellas se encuentra la creación de la Secretaría de Asuntos Nucleares, que estará bajo la órbita del Ministerio de Economía dirigido por Luis Caputo.

"Argentina tiene 75 años de historia que nos posicionan en el selecto grupo de naciones que se dedican a la investigación y aplicación de tecnologías nucleares con fines civiles. Nuestra Nación tiene el potencial para convertirse en la 'Arabia Saudita del Uranio', y para lograrlo se necesita que los sectores minero, energético y nuclear estén alineados con este objetivo como horizonte", informó el Ministerio.

Este nuevo organismo tendrá "la finalidad de coordinar las distintas áreas que conforman el sector nuclear argentino, tutelando a las mismas y garantizando un mayor dinamismo en la ejecución de sus políticas". "La energía nuclear es un recurso estratégico que puede cambiar la matriz económica de nuestro país", se agregó en el comunicado.

Quién es Federico Ramos Napoli

El Ministerio detalló que quien estará a cargo de la Secretaría será Napoli, un joven abogado de 31 años que preside Dioxitek S.A, la empresa que se encarga de la conversión de uranio para las centrales nucleares argentinas y de la producción de fuentes de Cobalto-60. Esta empresa fue una de las que Milei quiso privatizar en la Ley Bases. Sin embargo, tras arduas negociaciones, quedó fuera de esa lista.

"Ha liderado las negociaciones para solucionar el heredado faltante de suministro de uranio en las centrales nucleares argentinas, y estuvo al frente de la reestructuración administrativa y productiva de Dioxitek S.A., que obtuvo como resultado la eliminación del déficit operativo, el desendeudamiento y el récord de producción", indicó la cartera sobre Napoli

Antes de ingresar como Secretario General de Dioxitek en diciembre de 2024, Napoli se desempeñó como asesor de Comunicación Digital dentro de la Secretaría General de la Presidencia que comanda la hermana del Presidente.

Según el Gobierno, tuvo un rol clave en "asesorar" al Directorio y la Gerencia General de Nucleoléctrica S.A -una estatal que el Gobierno comenzó a privatizar- en su "reestructuración administrativa". "Su visión integral del sector lo convierte en la persona indicada para el cargo y el desafío que el Presidente Javier G. Milei ha delegado en este Ministerio", indicó el Ministerio.