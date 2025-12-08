Un informe reveló que 9 de cada 10 cuidadores de personas con discapacidad "toman deuda" para cubrir lo que el Estado no hace

La socióloga y referente del partido vecinal porteño Movida Ciudad, Luci Cavallero, dio una entrevista este lunes sobre la situación económica de los trabajadores del sector de discapacidad en el contexto del gobierno de Javier Milei. En la misma presentó un informe en el que alertó que actualmente "nueve de cada 10 tienen que tomar deuda para cubrir lo que el Estado no cubre".

La referente del espacio político señaló que hicieron "un estudio con los sectores que están luchando por la Ley de Emergencia en Discapacidad. Ocho o casi nueve de cada 10 personas cuidadoras de personas con discapacidad están endeudadas para poder suplantar lo que el Estado no les está dando", explicó la investigadora y especialista en economía feminista, en diálogo con la AM 530. "Las personas cuidadoras están pagando intereses para poder cuidar", resumió.

En esa línea, Cavallero comparó el escenario actual con el del 2001, sobre el cual advirtió que hoy es peor respecto al de hace 24 años. Mencionó que hoy existen "indicadores sociales peores a los de la crisis del 2001", dado que a diferencia de ese momento "la gente está tomando deuda para solucionar ingresos que cada vez alcanzan menos". También destacó la falta de movilización social: "Los indicadores son peores, pero sin grandes movilizaciones".

"Cuanto más cae el nivel de la escala social, las deudas son más peligrosas. No sólo con los bancos o billeteras, sino también con prestamistas o vecinos, lo cual está haciendo crecer los conflictos en los barrios", explicó la investigadora. "Este es un modelo de crueldad que hace daño", destacó Cavallero. "Si no se acepta la crueldad, hay violencia", concluyó.

Discapacitados y jubilados marcharon juntos a la jura de los nuevos Diputados

En un miércoles especial por las juras de los diputados electos en las elecciones del 26 de octubre, las organizaciones de jubilados mantuvieron su marcha semanal en las inmediaciones del parlamento, a la que esta vez se le sumó la participación del colectivo de personas con discapacidad.

La presencia del colectivo de discapacidad, también atacado por el Gobierno nacional, tuvo que ver con una fecha especial: el 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. "Aplicación ya de la Ley de Emergencia en Discapacidad. ¡Les discas existimos, resistimos y luchamos por vidas vivibles!", expresaron en redes desde la Asamblea Discas en Lucha, agrupación que integra el colectivo de discapacidades.