Derechos e inclusión: desde Formosa destacaron el compromiso provincial con las personas con discapacidad

En el marco de un año cargado de luchas por los derechos de las personas con discapacidad, la diputada nacional electa por Formosa, Graciela de la Rosa, se refirió al compromiso de la provincia con la inclusión y la equidad, además de subrayar el papel central que ocupan las políticas públicas estatales destinadas a cuidar la sus derechos.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), la exsenadora nacional aseguró: "En la provincia, la discapacidad tiene jerarquía constitucional, sus derechos se encuentran plasmados en la Carta Magna provincial, así como la plena inclusión y la igualdad de oportunidades, que siempre están presentes".

Además, remarcó la labor que realiza la provincia en las escuelas especiales y destacó "el trabajo integral que se lleva a cabo entre el cartera educativa y otros organismos gubernamentales", entre los cuales se encuentran los Institutos PAIPPA y de Asistencia Social (IAS).

Una provincia que lucha por la igualdad

De la Rosa afirmó que la equidad social "como la territorial están presentes en Formosa”, y explicó que tiene en todo su territorio escuelas especiales, adaptadas y equipadas de acuerdo con las necesidades. Esto permite la integración y la preparación para la inclusión laboral de los jóvenes y adultos.

En esa línea, enfatizó que “lo dicho no es letra muerta”, y aseguró que esto se ve "plasmados en hechos”, como fue la reciente 2° Expo Provincial de Formación y Trabajo del Modelo Formoseño, la cual se realizó el pasado viernes 7 en el Galpón “G” del Paseo Costanero capitalino.

“Se habla de derechos para las personas con discapacidad, y acá están concretados esos derechos y el país debe saberlo, porque en Formosa esa dignidad se encuentra edifica con las escuelas aptas para ellos”, remarcó la funcionario, y concluyó: "Estas políticas inclusivas son un verdadero acto de justicia social”.

Las políticas públicas de Modelo Formoseño

