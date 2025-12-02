El más accesible: el nuevo SUV chino que llegó al mercado argentino

El nuevo SUV chino que llega al país.

El Grupo Famly, representante oficial de la marca china Jetour en Argentina, lanzó esta semana la nueva X50, una SUV para el segmento B que se posiciona como la opción más accesible dentro del catálogo de la automotriz en el país.

Esta nueva X50 busca ser la punta de lanza para aumentar la presencia de Jetour en el mercado local. Apunta a convertirse en el modelo más vendido de Jetour en Argentina, apoyada por un crecimiento explosivo del 634 por ciento en lo que va del 2025.



El interior sorprende por su calidad y equipamiento tecnológico: cuenta con tablero y pantalla multimedia digitales de 10.25 pulgadas cada uno, tapizados en cuero microperforado y asientos con apoyacabezas integrados. Sin embargo, un punto en contra es que la rueda de auxilio es de uso temporario y más fina, aunque hay espacio para una rueda de tamaño completo bajo el piso del baúl.

Además de la X50, el concesionario exhibe la gama completa de Jetour en Argentina, que incluye modelos como el T1, T2, Dashing, X70 y X70 Plus. Se espera que en 2026 lleguen versiones electrificadas, con especial énfasis en mecánicas híbridas, en línea con la tendencia global y la matriz del grupo, Chery, uno de los grandes referentes del mercado automotor chino.

Cuál es el precio del nuevo Jetour X50

Actualmente, el Dashing es el modelo más vendido de Jetour en Argentina, con 206 unidades patentadas en lo que va del 2025. La empresa está ampliando su foco hacia ventas corporativas, especialmente para choferes de aplicaciones como Uber, Didi y Cabify, que impulsan la demanda de vehículos eléctricos, con el sedán Baic EU5 como favorito para flotas de trabajo.

Mientras que en 2024 sólo se patentaron 46 unidades de Jetour, este año ya superan las 380. Aunque la cuota de mercado sigue siendo modesta por el momento, la X50 aspira a atraer a más clientes con un precio competitivo de 26.600 dólares.

El Grupo Ren Motors, liderado por Gonzalo Miranda, fue el encargado de presentar la X50. Fundado en 2017 con el concesionario Baic Palermo, hoy cuenta con cinco locales en Buenos Aires y alrededores: tres de Baic y dos de Jetour. En 2024, Ren Motors concentró el 50 por ciento de las ventas de Baic y actualmente comercializa la mitad de los Jetour en Argentina.