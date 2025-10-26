El auto Híbrido que tiene 1400 KM de autonomía.

XPENG, uno de los referentes en vehículos eléctricos de China, anunció una nueva versión híbrida de su SUV X9, que combina un motor naftero con uno eléctrico para extender la autonomía mucho más allá de lo habitual. Esta novedad, llamada X9 EREV, se espera que salga al mercado en el cuarto trimestre de 2025 y podría llegar a Argentina en poco tiempo.

El X9 EREV es el primer modelo híbrido de la marca y mantiene una distancia entre ejes de 3160 mm, aunque su longitud creció hasta los 5316 mm. El ancho y la altura son de 1988 mm y 1785 mm respectivamente, y su peso alcanza los 2750 kg. En cuanto a desempeño, la velocidad máxima es de 180 km/h.

Lo más llamativo es su sistema de propulsión: un motor turboalimentado de 1.5 litros que entrega 110 kW (148 CV), pero que no mueve las ruedas directamente. En cambio, funciona como generador para recargar la batería cuando el nivel de carga desciende, diferenciándose de los híbridos convencionales.

La batería, fabricada por CALB Tech, permite una autonomía eléctrica estimada en 450 km. Sumando el alcance del motor naftero, el rango total combinado supera los 1400 km, según el ciclo de prueba chino CLTC, que suele arrojar cifras más optimistas que los estándares globales por su menor exigencia en velocidad y aceleración.

El presidente y CEO de XPENG, He Xiaopeng, confirmó en su cuenta de Weibo que esta versión será global y ya pasó por un riguroso programa de pruebas que incluyó más de 1000 unidades en 20 países y 330 ciudades, acumulando más de 20 millones de kilómetros. “Queremos que sea un automóvil familiar grande de siete asientos verdaderamente confiable”, aseguró el ejecutivo.

El interior del X9 EREV mantiene la avanzada tecnología de la versión eléctrica, con una pantalla central de 17,3 pulgadas, un tablero digital de 10,25 pulgadas y una pantalla para los pasajeros traseros de 21,4 pulgadas en resolución 3K. En materia de seguridad, incluye el sistema de asistencia XPILOT 2.5 con múltiples ayudas a la conducción como frenado autónomo, control de carril, visión 360° y detección de punto ciego.

¿Llegará el nuevo híbrido a Argentina?

Aún no se anunció el precio oficial de esta versión híbrida, pero la gama 100 por ciento eléctrica X9 se vende en China entre 359.800 y 419.800 yuanes (aproximadamente US$50.000 a US$57.800). La producción se realizará en la planta de Guangzhou y el lanzamiento comercial está previsto para finales de 2025.

XPENG ya confirmó la llegada del X9 eléctrico a Europa durante la segunda mitad del año, y con la creciente presencia de marcas chinas en Argentina, no se descarta que esta nueva versión híbrida también desembarque pronto en nuestro mercado local.