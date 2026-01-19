Alpine presentará su monoplaza este viernes.

La nueva edición de la Fórmula 1 ya se siente en el aire, especialmente luego de que Red Bull y Racing Bulls presenten los diseños de sus coches para esta temporada el fin de semana pasado. Y es que con la pretemporada a la vuelta de la esquina, son varios los equipos que presentarán sus monoplazas en el transcurso de estos días, incluso Alpine, que realizará un evento en el Circuito de Barcelona-Cataluña este fin de semana.

A inicios de diciembre, el equipo de Franco Colapinto confirmó que la presentación del A526 había sido programada para el viernes 23 de enero en el circuito catalán, que será la primera parada de la pretemporada, que estará dividida en tres partes este año. Ahora bien, por fuera de la fecha, no se sabía el horario en el que el nuevo coche del piloto argentino iba a salir a la luz, aunque dicha información fue revelada en las últimas horas.

De acuerdo con TyC Sports, el evento se llevará a cabo a partir de las 17:30 horas de Argentina y se espera que Colapinto se encuentre presente junto a Pierre Gasly con la nueva indumentaria del equipo galo. Ahora bien, aunque el coche será revelado el viernes, lo cierto es que tendrá acción en pista por primera vez el jueves, ya que se realizará el shakedown para las pruebas básicas del coche en el Circuito de Silverstone.

Así lo dio a conocer Les Alpinistes, medio dedicado a seguir el día a día de la escudería francesa y que confirmó que Alpine usará el trazado británico no solo para verificar el correcto funcionamiento del A526, sino también para las filmaciones promocionales. Por otro lado, también se confirmó que el pilarense no estará en Silverstone, donde Gasly será el encargado de probar el coche, mientras que el argentino seguirá sumando horas en el simulador antes de la presentación.

Cabe mencionar que la pretemporada de la F1 2026 comenzará el 26 de enero, por lo que Alpine se quedaría el fin de semana en Barcelona para prepararse para las primeras prácticas del año, que seguirán hasta el 30. Además, esta pretemporada tendrá otras dos sesiones en el Circuito Internacional de Baréin, a realizarse del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes antes del inicio del campeonato con el GP de Australia, programado para el 8 de marzo.

Haas presentó su nuevo monoplaza

Haas seguirá con Esteban Ocon y Oliver Bearman.

Este lunes, Haas se convirtió en la tercera escudería en presentar su monoplaza para la Fórmula 1 2026, con un diseño tradicional que respeta la identidad visual de la escudería estadounidense. Al igual que en 2025, la livery del VF-26 mantiene los colores blanco, rojo y negro, aunque con una mayor presencia del blanco que viene a simbolizar su nueva asociación con Toyota Gazoo Racing, su principal patrocinador.